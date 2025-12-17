Petro advierte al Congreso: de no aprobar la reforma a la salud la tramitaría vía Asamblea Constituyente

Ante la decisión de la Comisión Séptima del Senado de hundir, en el último día de las sesiones ordinarias, la reforma a la salud, el jefe de Estado salió al paso del archivo de la iniciativa y, a través de su cuenta de X, aseguró que “la crisis de la salud viene desde hace 10 años cuando transformaron a las EPS en aseguradoras financieras. Tamaño error”.

Para el mandatario es claro que “desde entonces se multiplicó el robo de los recursos de la salud y se liquidaron 117 EPS para que no pagarán sus deudas”.

Al recordar que lo que se pretendía era fortalecer la salud preventiva en todo el territorio nacional, el presidente Petro dijo que “lo que pasa es que políticos con intereses en la privatización de la salud impidieron la reforma”.

En un reciente post, el jefe de Estado amenazó al legislativo asegurando que de no aprobarse su reforma, la tramitaría vía Asamblea Nacional Constituyente.

“La decisión de la comisión séptima de hundir la reforma a la salud fue apelada, aún el congreso tiene la oportunidad de construir un valioso sistema de salud para Colombia, sino se hará en asamblea constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo congreso que espero obedezca los intereses del pueblo”.

Por su parte, el ministro del Interior Armando Benedetti aseguró que “la Comisión Séptima del Senado ha actuado de una manera baja y rastrera” y añadió: “Ellos hundieron lo que fue la Reforma Laboral, que nosotros revivimos en la Plenaria y que fue aprobada como Ley, para que los empleados tuvieran un salario digno”.

De otro lado, en otro post el presidente Gustavo Petro, recordó que en su Gobierno “el sistema de salud de Colombia ha aumentado sustancialmente sus ingresos presupuestales. Por eso, centenares de hospitales y puestos de salud están renovados. Los municipios tienen ambulancias nuevas y la tasa de mortalidad por desnutrición infantil se redujo a la mitad”.