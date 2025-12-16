Así va la obra del Nuevo Puente de Venecia: se completó el izaje de las vigas y acelera el avance

La madrugada de este martes marcó un punto de inflexión en las obras de infraestructura de Bogotá. Con una impecable operación que movilizó a más de 60 especialistas, se completó el izaje de la última viga del nuevo Puente de Venecia, una estructura vital que hace parte del Grupo 1 de la troncal de la Avenida 68. Este hito simboliza la finalización del armado de las 15 vigas que componen la superestructura del puente.

La maniobra final, que se extendió desde el sábado 13 de diciembre, consistió en el izaje de dos vigas rectas y una crucial viga curva sobre la Autopista Sur, específicamente en el Eje 6, costado sur del puente. Para esta tarea de alta precisión, se utilizaron dos grúas con una capacidad individual de 270 toneladas, bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario que incluyó soldadores, operadores de grúa, aparejadores y controladores de tránsito.

“Con el izaje de estas vigas empezamos a armar la estructura metálica para fundir las placas. Ya llevamos más de 600 m3 de la placa fundida. Como lo ha pedido el señor alcalde Carlos Fernando Galán, esto nos va a dar la oportunidad de acelerar el proyecto”, explicó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Un Salto Cuantitativo: Del 12% a Más del 71%

El avance registrado en el Puente de Venecia es notable y refleja un impulso significativo en la ejecución de la obra. Con la finalización del izaje de las vigas, la estructura alcanza un impresionante 71,68% de avance.

Este porcentaje contrasta drásticamente con el estado de la obra a inicios de 2024, cuando la estructura apenas registraba un 12% de ejecución. Este incremento de más de 59 puntos porcentuales en menos de un año es un indicador claro de la aceleración en los cronogramas.

Molano aprovechó para reconocer el esfuerzo detrás de este logro. “Un agradecimiento a todas estas personas que han trasnochado, que trabajan día y noche. En todo el grupo son 700 personas trabajando en Venecia (grupo 1 de la av.68). Esperamos que este grupo siga avanzando y logremos estabilizar los cronogramas”, precisó el director del IDU.

Proceso Constructivo: El Tablero del Puente Toma Forma

Con las 15 vigas ya en posición, los trabajos se concentran ahora en la conformación del tablero del puente. Este proceso, que implica el vaciado de la placa de rodadura, inició la semana pasada con la fundición de 160 m3 de concreto en el costado norte. La infraestructura base para el tablero ya se encuentra en su fase final.

Entre las actividades más destacadas que ya se han completado se encuentran:

Fundación y Soporte: Construcción de los 511 pilones (496 del puente y 27 de la ampliación) que actúan como las columnas verticales de soporte.

Construcción de los 511 pilones (496 del puente y 27 de la ampliación) que actúan como las columnas verticales de soporte. Distribución de Carga: Finalización de la construcción de 12 dados, los bloques de concreto esenciales que reciben y distribuyen el peso de la superestructura hacia las columnas y la cimentación.

Finalización de la construcción de 12 dados, los bloques de concreto esenciales que reciben y distribuyen el peso de la superestructura hacia las columnas y la cimentación. Estructuras de Cabecera: Finalización de 2 estribos, con 2 más en ejecución, que son los elementos que conectan el puente con el terraplén de acceso.

El Avance General del Grupo 1 de la Av. 68

Este impulso no es exclusivo del Puente de Venecia. El Grupo 1 de la Av. 68, que abarca esta importante estructura, también ha mostrado un avance significativo en su conjunto. Con corte al 1 de diciembre de 2025, el progreso total de la obra es del 67.34%.

Al igual que el puente, este grupo se encontraba en una fase de ejecución mucho más baja al comienzo de la presente Administración en enero de 2024, registrando un avance del 39.91%. El aumento de más de 27 puntos porcentuales subraya la prioridad dada a la finalización de esta troncal, clave para el sistema de transporte masivo de la capital.

La culminación exitosa del izaje de las vigas acerca a Bogotá a contar con una nueva y moderna solución de movilidad que descongestionará uno de los puntos más críticos de la Autopista Sur y la Avenida 68.