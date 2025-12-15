Soacha se ilumina con un espectáculo de drones en Navidad

La Navidad en Soacha tendrá este año un brillo especial. El municipio se prepara para recibir uno de los eventos más esperados de la temporada: un show de 200 drones que iluminará las noches decembrinas con figuras navideñas y representaciones culturales. El espectáculo, gratuito y seguro, se desarrollará entre el 16 y el 23 de diciembre en ocho puntos estratégicos de la ciudad, llevando alegría y unión a las familias soachunas.

Un recorrido luminoso por las comunas y corregimientos

El show de drones recorrerá diferentes sectores del municipio, ofreciendo cada noche una experiencia única:

16 de diciembre: Comuna 3 – Parque Rincón de Santa Fe

Comuna 3 – Parque Rincón de Santa Fe 17 de diciembre: Comuna 4 – Rincón del Lago

Comuna 4 – Rincón del Lago 18 de diciembre: Comuna 1 – Parque San Carlos

Comuna 1 – Parque San Carlos 19 de diciembre: Comuna 5 – Parque Tibanica

Comuna 5 – Parque Tibanica 20 de diciembre: Comuna 1 – Parque La Arenosa

Comuna 1 – Parque La Arenosa 21 de diciembre: Corregimiento 1 – San Jorge (Fusungá), Cancha Fortaleza CEIF

Corregimiento 1 – San Jorge (Fusungá), Cancha Fortaleza CEIF 22 de diciembre: Corregimiento 2 – El Charquito

Corregimiento 2 – El Charquito 23 de diciembre: Comuna 2 – Parque Principal Soacha

Cada presentación promete un despliegue tecnológico que reemplaza la pólvora por una alternativa silenciosa, sostenible y amigable con el entorno.

El alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ extendió la invitación a todos los habitantes para participar de las jornadas: “Queremos que Soacha viva una Navidad moderna, segura y familiar. Este show, junto al alumbrado y la programación cultural, está pensado para que cada noche sea un espacio de celebración y unión”.

La iniciativa hace parte de la programación “Soacha brilla en esta Navidad”, que incluye más de dos millones de luces LED instaladas en parques, avenidas, glorietas y puentes peatonales. Con ello, el municipio busca consolidarse como un referente de innovación y sostenibilidad en las celebraciones decembrinas.

Compromiso ambiental y cultural

Además de ofrecer un espectáculo visual, la propuesta refuerza el compromiso ambiental de la ciudad. Al sustituir la pólvora por drones, se disminuye la contaminación, se protege la salud de las familias y se evita el sufrimiento de los animales. La programación también integra actividades culturales que resaltan la identidad de Soacha, convirtiendo cada noche en un espacio de encuentro comunitario.

Con esta apuesta tecnológica y sostenible, Soacha se proyecta como un ejemplo de cómo la innovación puede transformar las tradiciones navideñas en experiencias seguras, responsables y memorables.