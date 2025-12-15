“La más leal de sus soldados”, Paloma Valencia hacia Álvaro Uribe tras oficializar su candidatura a la presidencia de Colombia

El expresidente Uribe llenó de elogios a Paloma valencia y dio a entender que es su candidata a la presidencia en 2026

La senadora Paloma Valencia fue anunciada como la candidata a la presidencia de parte del partido político Centro Democrático, así fue informado esta tarde, en el edificio nuevo del Congreso, específicamente en el auditorio Luis Guillermo Vélez.La decisión pone fin a semanas de deliberación interna y establece una hoja de ruta clara para el partido en el nuevo ciclo político.

Las candidatas recibieron los resultados durante la mañana en la sede de la colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Chapinero, para ser divulgada la noticia sobre las 6 de la tarde en un auditorio del Congreso de la República. Valencia, ha sido senadora durante tres periodos consecutivos, los candidatos anteriores fueron Iván Duque, en 2018, y Óscar Iván Zuluaga, en 2014.

Inicialmente, cinco precandidatos aspiraban a representar al partido. Con el tiempo, la baraja se redujo a tres representaciones femeninas, entre ellas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. La victoria la obtuvo tras someterse a dos sondeos internos: uno dirigido a los 2.109 militantes encuestados y otro, de mayor alcance, que consultó la opinión de aproximadamente 5.000 simpatizantes del partido.

Las palabras de Paloma Valencia hacia Álvaro Uribe por su candidatura a la presidencia

Durante su discurso, Valencia honró la memoria de Miguel Uribe, categorizandolo como un ejemplo a seguir, para después agradecer a sus dos compañeras, Maria Fernanda Cabal y Paola Holguín. Posteriormente, dedicó una parte de su discurso hacia el expresidente Álvaro Uribe, a quien llamó como su presidente y mencionó que llegó a la política gracias a él:

“Siempre mi presidente Uribe, llegue a la política después de defenderlo en medios de comunicación, he estado a su lado en las buenas olas, en las más amargas también y he estado a su lado porque reconozco en él lo que hizo por Colombia (...) nos devolvió la libertada, nos devolvió la certeza y a mi personalmente me inspiro. El presidente Uribe ha sido mi mentor en todos los momentos de la vida (...) honraremos el legado del presidente Uribe. Presidente, la más leal de sus soldados, la más comprometida con su visión del país, pero sobre todo, la más amante de Colombia (...)”, expresó.