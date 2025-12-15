Elecciones en Chile: ¿Quiénes son y a qué se dedican los nueve hijos de José Antonio Kast y María Pía Adriasola?

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, no solo llegará a La Moneda con un fuerte respaldo electoral, sino también como el líder de una familia numerosa. Junto a su esposa, la abogada María Pía Adriasola, con quien está casado desde 1991, tiene nueve hijos, la mayoría de los cuales mantiene un perfil bajo y alejado de la política.

La familia Kast Adriasola se formó tras conocerse ambos cuando estudiaban Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde entonces, han construido un núcleo familiar marcado por la vida académica, profesional y, en algunos casos, por la participación pública.

El hijo más conocido es José Antonio Kast Adriasola (32 años), abogado de la Universidad Católica y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Militante del Partido Republicano, fue electo diputado por el Distrito 10 en las últimas elecciones parlamentarias. Previamente intentó, sin éxito, llegar a la alcaldía de San Bernardo.

La mayor del clan es María Josefina Kast (33 años), psicóloga de la Universidad Católica. Está casada con Exequiel Raud Saade.

Nicolás Kast (26 años) es ingeniero comercial de la Universidad Católica y está casado con Florencia Galilea, hija del senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea.

Otro de los hijos es Matías Kast (27 años), psicólogo de la Universidad de Los Andes. Está casado con Camila Aranda y trabaja como psicólogo organizacional y analista de atracción de talentos. Además, desarrolla una faceta menos convencional: se desempeña como DJ de matrimonios, actividad que comparte en redes sociales.

María Pía Elizabeth Kast (30 años) es educadora de párvulos. Trabajó cerca de cuatro años en un jardín infantil y desde 2023 se desempeña como profesora en una universidad.

Entre los hijos que aún cursan estudios superiores se encuentra Agustín Kast (23 años), estudiante de Ingeniería Mecánica y Trinidad Kast (24 años), quien estudia Medicina.

Los menores del grupo son Benjamín Kast (18 años), quien recientemente egresó del colegio, e Isabel Kast (20 años), de quien no existe información pública sobre su actividad actual.