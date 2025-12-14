Lotería de Cauca: Número ganador del sorteo realizado el sábado 13 de diciembre del 2025

La Lotería del Cauca es un juego de azar tradicional en Colombia que tiene como objetivo principal generar recursos para el sector salud, al tiempo que ofrece a los apostadores la posibilidad de acceder a importantes premios económicos. Este sorteo se ha consolidado como uno de los más reconocidos del país, gracias a su trayectoria y a la confianza que ha construido entre los jugadores a lo largo de los años.

Resultado de la Lotería de Cauca del 13 de diciembre del 2025

Número ganador: 8706

Serie: 017

Su funcionamiento se basa en la compra de billetes que contienen un número de cuatro cifras y una serie, elementos indispensables para aspirar al premio mayor. Cada semana se realiza un sorteo oficial en el que se extrae el número ganador y la serie correspondiente, y solo la coincidencia exacta de ambos permite obtener el premio principal. No obstante, también existen otras formas de ganar con el mismo número, aunque no se acierte la serie.

Además del premio mayor, la Lotería del Cauca ofrece premios secos y aproximaciones, que amplían las posibilidades de obtener ganancias. Los premios secos corresponden a números específicos previamente establecidos que pagan valores fijos, mientras que las aproximaciones benefician a los números que quedan inmediatamente antes o después del número ganador, lo que incentiva la participación constante de los jugadores.

Otro aspecto importante es la posibilidad de adquirir fracciones del billete, lo que permite jugar con una inversión menor y recibir premios proporcionales en caso de resultar ganador. De esta manera, la Lotería del Cauca se mantiene como una alternativa accesible y popular, combinando la emoción del juego con un impacto social positivo, ya que parte de sus ingresos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud pública.