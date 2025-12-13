Trump hizo inquietantes afirmaciones sobre Colombia y dijo que ataques terrestres en Venezuela “empezarán a suceder”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo unas fuertes declaraciones sobre varios países de Latinoamérica en las últimas horas. Entre otras cosas, señaló que los ataques terrestres contra Venezuela “empezarán a suceder” y manifestó su molestia con la producción de drogas en Colombia.

Cuando los periodistas le preguntaron si había algo que el gobierno de Nicolás Maduro podía hacer para evitar los ataques militares que estaban preparando, Trump eludió responder.

“No quiero decir eso, pero no se trata solo de ataques terrestres contra Venezuela, se trata de ataques terrestres contra personas horribles que están introduciendo drogas y matando a nuestra gente”, indicó Trump en su declaración pública.

En su intervención también defendió los bombardeos que ha perpetrado Estados Unidos en el mar Caribe y en el océano Pacífico durante los últimos meses. Incluso señaló que estos ataques han servido para contrarrestar el narcotráfico por vía marítima. Además, señaló que este no es un problema que incluya exclusivamente a Venezuela, sino también a Colombia.

“Hemos acabado con el 96% de la droga que entra por agua y ahora estaremos empezando por tierra y es mucho más fácil hacerlo. Eso va a empezar a suceder y no vamos a permitir que esta gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias. ¿Alguna vez has visto a tu familia con el fentanilo o la cocaína? Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso, pero lo vamos a detener", indicó Trump.

Trump ya había dicho que Colombia podría estar “sujeta a ataques”

Las inquietantes afirmaciones del jefe de Estado de Estados Unidos no son, sin embargo, aisladas. De hecho, a comienzos de diciembre ya había advertido que Colombia estaba sujeta a ataques debido al problema de tráfico de drogas.

“Colombia produce cocaína, tiene planta de fabricación de cocaína y luego nos venden su cocaína, pero cualquiera que haga eso y que lo venda a nuestro país está sujeto a ataques, no solo Venezuela”, había advertido Trump.

Entre tanto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, le dio una dura respuesta e invitó a su homólogo a visitar el país. Unos días más tarde, señaló que estaba desinformado sobre lo que ocurre realmente en Colombia.

"Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima, porque deshecha el país que más sabe de tráfico de Cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo. Son más de mil cuatrocientos cuarenta y seis combates en tierra contra las mafias hechas por nuestra fuerza militar en mi gobierno y 13 bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida“, puntualizó Petro en un extenso trino publicado el pasado 10 de diciembre.