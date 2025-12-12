“Si quieres salir en televisión, habla mal de Benedetti”: La respuesta del MinInterior a las declaraciones de Carlos Carrillo

Armando Benedetti, ministro de Interior, publicó un video a través de sus redes sociales con el que respondió a los señalamientos de Carlos Carrillo, director de la UNGRD, sobre el contrato de la Ruta del Arroz, “el floreo de Llorente” interno en el petrismo, que tiene peleando a la mano derecha de Gustavo Petro, Angie Rodríguez.

Rodríguez le hizo reproches a la gestión de Carrillo durante el tiempo que estuvo frente al Fondo de Adaptación, que es una bolsa de recursos que tiene el gobierno para atender emergencias ambientales.

Armando Benedetti aseguró que Carrillo lo menciona para figurar

“Alerta de estos contratos, que es, por no decirlo menos, una vergüenza, completamente. Porque aquí se habla con cifras, con estadísticas, con hechos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo, 0 % de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia”, fue lo que dijo Angie Rodríguez durante una presentación.

La respuesta de Carlos Carrillo fue que: “es una canallada de la doctora Angie Rodríguez. Si van a decir que la ejecución está en cero, que hubo demoras en la ejecución, pues es que hay informes de incumplimiento del interventor y yo no iba a permitir que esos recursos se fueran”.

Pero también aseguró que un día después de la firma del contrato recibió una alerta de presunto amañamiento con personas que estarían relacionadas con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Ante eso, Benedetti publicó un video y lo acompañó con u mensaje en el que escribió: “En este país si quieres salir en televisión, habla mal de Benedetti. Si quieres ganar likes, habla mal de Benedetti. Aquí en este país todo es culpa de Benedetti. Si ves un ataque mío es porque me estoy defendiendo”.

En las imágenes Benedetti relata que desde que estaba pequeño o adolescente siempre le echaban la culpa de todo y que fue igual cuando fue senador.

“Angie Rodríguez hizo una denuncia muy, pero muy, seria sobre Carrillo; entonces, la gente y la opinión la coge contra mí, cuando yo no he hecho absolutamente nada (...) siempre la cogen conmigo”, se le escucha decir a Benedetti mientras está frente a un espejo.

Además, aseguró que nunca ataca a nadie, que lo que se ve de él es que se defiende. “Entonces, en este país si quieres salir en televisión, habla mal de Benedetti; si quieres likes, habla mal de Benedetti, si quieres fama, habla mal de Benedetti... porque aquí todo es culpa de Benedetti". terminó diciendo.