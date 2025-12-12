Sancionan a adolescente que coordinó el crimen de su abuela y una reconocida periodista en Envigado

Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos de un menor de edad de 17 años, un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes lo declaró responsable de determinar el crimen de dos mujeres en zona urbana de Envigado (Antioquia).

En ese sentido, deberá cumplir 7 años de privación de la libertad en un centro de atención especializada, por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

Los hechos investigados ocurrieron el 28 de marzo del año en curso, cuando dos hombres ingresaron a un establecimiento comercial y atacaron con un arma de fuego a la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez, y a su hermana María Norelia, abuela del procesado, causándoles las muerte. En el suceso resultó lesionada otra familiar de las fallecidas, de 73 años.

La investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) de la Seccional Medellín, estableció que el adolescente ideó, coordinó y financió el plan para que fueran asesinadas las mujeres y así apropiarse del patrimonio económico de las víctimas que venía siendo administrador por su madre.

El material de prueba da cuenta de que para ejecutar el hecho, el adolescente contrató a los sicarios por medio de una tercera persona.

El menor infractor fue aprehendido el pasado 22 de octubre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional durante una diligencia judicial adelantada en una finca del corregimiento Llano Grande de Rionegro (Antioquia), en la que fueron incautados dos manuscritos con información relevante para la investigación.