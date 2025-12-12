Noticias

“No hay promoción de la Presidencia, hay comunicación del Presidente”: Petro ante advertencia de Tribunal

El Tribunal de Cundinamarca le puso un ‘tatequieto’ a las entidades del gobierno por promover por redes sociales la presidencia.

Por Kewin Alarcón

El Tribunal de Cundinamarca al fallar sobre una demanda, prohibió a las entidades del Estado usar sus canales de comunicación y redes sociales para difundir mensajes que sean ajenos a su función legal o que constituyan propaganda política a favor del Gobierno Nacional.

La demanda tuvo argumentaba que el Servicio Geológico Colombiano, replicó masivamente mensajes de carácter político del presidente Gustavo Petro en la red social X (antes Twitter), especialmente tras una alocución sobre hallazgos de la Contraloría en la gestión de la Nueva EPS.

El demandante expresó que esta conducta constituía un uso indebido de recursos públicos (personal, tiempo, diseño gráfico) y que se contravino el Artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) , el cual prohíbe la publicidad oficial o mecanismos de divulgación que exalten a servidores públicos o repliquen mensajes ajenos al objeto legal.

Decisión del Tribunal de Cundinamarca

El Tribunal ordenó al SGC suspender el uso de sus cuentas en redes sociales para propósitos ajenos a su objeto misional y que no correspondan a sus competencias técnicas.

Pronunciamiento de Petro

El presidente Gustavo Petro afirmó en X que su comunicación con la ciudadanía está respaldada por la Constitución y no representa una promoción de la Presidencia.

En su mensaje, el mandatario expresó que “el presidente de la República es jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, según la Constitución que nos rige”.

Consideró que limitar esa facultad implicaría desconocer las atribuciones que le otorga la Constitución: “Si quieren impedir que se comunique deben cambiar la Constitución”, sostuvo.

El mandatario también respondió a la afirmación según la cual su presencia en redes tendría fines promocionales.

“No hay promoción de la Presidencia, hay comunicación del presidente con su sociedad”, puntualizó.

