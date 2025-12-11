María Corina dedicó su premio Nobel de Paz a Donald Trump: afirmó que sus acciones han debilitado el “chavismo”

La líder opositora venezolana María Corina Machado, atendió a medios de comunicación desde un hotel en Oslo, Noruega, luego de recibir su premio Nobel de Paz. La mujer dio a conocer detalles poco conocidos sobre su paradero y la situación actual de Venezuela.

“Mi deber era venir aquí y llevarme este Premio Nobel, llevármelo de regreso a Venezuela, y regresaré muy pronto”, aseguró Machado quien agregó:

“Sé que ustedes también estarán de regreso en Venezuela muy pronto, vamos a demostrarle al mundo que no solo merecemos este Premio Nobel, sino que esta generación sobrevivirá a lo que está pasando”.

Respecto a la incautación​ de un barco petrolero en costas venezolanas por parte de Estados Unidos, Machado aseguró estar de acuerdo con bloquear todo tipo de fuente de ingreso económico del régimen de Nicolás Maduro.

“El régimen está utilizando los recursos los flujos de efectivo que provienen de actividades ilegales, incluido el mercado negro del petróleo no para dar comida a los niños hambrientos, ni para los profesores que ganan un dólar al día, ni para los hospitales de Venezuela que no tienen medicinas ni agua, ni para la seguridad. Utilizan esos recursos para reprimir y perseguir a nuestro pueblo”, expresó María Corina.

María Corina Machado confirmó apoyo de Estados Unidos para salir de Venezuela

La líder opositora sin dar mayor información confirmó que recibió apoyo de la administración de Donald Trump para salir de Venezuela y viajar a Oslo, Noruega.

“No puedo dar detalles, porque se trata de personas que podrían sufrir daños”, aseveró María Corina quien profundizó: “Sin duda, el régimen habría hecho todo lo posible para impedir mi llegada. No sabían dónde me escondía en Venezuela, por lo que les resultó difícil detenerme”.