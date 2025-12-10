Liberan a hombre de 80 años que llevaba más de dos meses secuestrado en Norte de Santander: tiene graves problemas de salud

Belisario Peñaranda, un adulto mayor de 80 años que había sido secuestrado el 5 de octubre en Sardinata, Norte de Santander, por fin fue liberado tras más de dos meses desde su rapto y casi 20 días después de dar pruebas de supervivencia en un conmovedor video.

El hombre, quien tiene graves problemas de salud, es atendido en el hospital de Ocaña. El día de su secuestro fue llevado por personas encapuchadas y retenido en una zona rural en condiciones que fueron reveladas el 21 de noviembre.

La angustiante prueba de supervivencia

En el video enviado a sus familiares en noviembre, se puede ver a Peñaranda sentado sobre un butaco y custodiado por dos individuos con el rostro cubierto, vestidos de camuflado y portando armas de fuego.

En la grabación se puede ver al adulto mayor, en un evidente estado dee agotamiento, hablándole a su familia y pidiendo que cumplan las condiciones de los secuestradores para su liberación: “Estoy en una situación muy grave, si no actúan ligero ustedes y arreglan, yo me muero… Pónganse las pilas y ayúdenme a salir de aquí, estoy muy mal, acuérdense que tienen un papá, ayúdenme muchachos”.

Además, insiste: “Ayúdenme, busquen prestado de alguna manera, yo sé que ustedes no tienen plata en efectivo pero, tantos amigos que dicen que tienen, ayúdenme por Dios”. Aún no se ha especificado la cifra que pedían sus raptores, el grupo al que pertenecían, ni las condiciones en las que se dio su liberación.

Durante el tiempo de su cautivero, en el corregimiento de San Roque, Sardinata, se realizaron múltiples movilizaciones con velas, globos blancos y carteles exigiendo su liberación. Ahora que terminó la zozobra, se espera que próximamente se den a conocer más detalles de su estado de salud, el recibimiento de su familia y la posible participación de las autoridades en su puesta en libertad.