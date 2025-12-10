Bogotá se llena de luz: así será el recorrido de la primera ‘Caravana Navideña‘ del Acueducto

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) implementa por primera vez la “Caravana Navideña del Acueducto”, una actividad que recorrerá distintos sectores de la capital entre el 10 y el 18 de diciembre de 2025. Esta iniciativa, se encuentra en el marco en la programación distrital Navidad es Cultura 2025.

(lea también: Ciclovía nocturna bogotá 2025: fecha, rutas y novedades decembrinas)

Esto busca movilizar a residentes y familias en torno a la concientización sobre la importancia del agua y la conservación de los páramos, ecosistemas que abastecen a la ciudad.

El recorrido festivo se despliega a través de nueve rutas, cubriendo 18 localidades de Bogotá. La gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño, ha subrayado el enfoque de la actividad, según una declaración emitida por la empresa: “Esta iniciativa es una invitación a celebrar desde el lugar donde nace nuestro recurso más valioso, el agua; queremos que Bogotá viva la Navidad reconociendo el valor del páramo. Los invito a estar pendientes de los recorridos para que salgan a las calles y la disfruten con sus familias”.

La caravana incorpora vehículos representativos de la empresa. La ruta incluye la participación de personajes diseñados por la EAAB para simbolizar la vida del páramo, como Renacua y sus amigos: Roloso, Candino, Frailejón Augusto, Colibrithany y Beny el venado.

Esta es la programación

Cada ruta está diseñada para maximizar el acceso ciudadano, con puntos de partida y llegada estratégicamente definidos para garantizar una cobertura amplia en sectores con alta densidad de población. A lo largo de los trayectos, se realizarán actividades de pedagogía ambiental, presentaciones musicales y dinámicas de participación que buscan visibilizar el papel de los páramos en la garantía del suministro de agua potable para Bogotá.

La EAAB anunció los siguientes trayectos específicos:

Ruta 1 (Miércoles 10 de diciembre): Parte de la Avenida Calle 24 con Carrera 100 en Fontibón y llega a la Avenida Calle 24 con Carrera 37, sede central de la EAAB.

Ruta 2 (Jueves 11 de diciembre): Recorre desde la Calle 63 Sur con Carrera 100A hasta la Avenida 68 con Calle 11.

Ruta 3 (Viernes 12 de diciembre): Inicia en la Avenida Carrera 7 con Calle 126 y finaliza en la Avenida Carrera 10 con Calle 26.

Ruta 4 (Sábado 13 de diciembre): Va desde la Avenida Carrera 30 con Avenida 1.° de Mayo hasta la Avenida Carrera 9 con Calle 147.

Ruta 5 (Domingo 14 de diciembre): Conecta la Calle 63 con Carrera 24 y la Calle 64 con Carrera 123 en Engativá.

Ruta 6 (Lunes 15 de diciembre): Inicia en la Avenida Caracas con Calle 42 Sur, Sede Santa Lucía EAAB, y concluye en la Carrera 3A con Calle 136A Sur.

Ruta 7 (Martes 16 de diciembre): Se desplaza desde la Avenida Calle 127 con Carrera 71D hasta la Avenida Carrera 7 con Calle 126.

Ruta 8 (Miércoles 17 de diciembre): Parte de la Avenida Carrera 19C con Calle 48C Sur, en el parque El Tunal, y llega a la Avenida Ciudad de Cali con Avenida 1.° de Mayo.

Ruta 9 (Jueves 18 de diciembre): Abarca un circuito en Suba, desde la Avenida Carrera 91 con Calle 147 en el Parque Central Suba, hasta la Avenida Carrera 91 con Calle 146C Bis, con retorno al punto de inicio.

Estas nueve rutas pasarán por puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo la Central de Operaciones de la EAAB, el Planetario, Hacienda Santa Bárbara, Tunjuelito y el Parque Central de Suba.

La programación completa, mapas y horarios están disponibles en los canales oficiales de la EAAB y del Distrito. De esta manera, la caravana se presenta como un espacio para la convivencia y la sensibilización colectiva sobre la protección del recurso hídrico.

Haga click aquí para conocerlo más a fondo y conocer mapa interactivo de las rutas.