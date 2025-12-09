“La izquierda está desesperada”: Miguel Polo Polo destapó sus cartas para las elecciones del 2026

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo confirmó recientemente que volverá a lanzarse al Congreso por la curul afro en 2026 y su anuncio generó un gran revuelo en la opinión pública. Según él, no solo buscará quedarse con una de las curules, sino que también espera que un aliado suyo resulte electo.

(Lea también: Abelardo de la Espriella se desmarcó de propuesta que le hizo el expresidente Uribe: tuvieron desacuerdo).

Su lista para la circunscripción afro la completaron Verónica Cuello y Hitler Rouseau Chaverra.

“La izquierda está desesperada atacándome porque volví a inscribirme en la Cámara Afro. Lo que no se esperan es que esta vez no solo ratificaremos la curul que ya tenemos, sino que ganaremos la segunda. Nos quedaremos con las dos curules afro. El 8 de marzo va a haber un lloratón petrista épico”, indicó Polo Polo en su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, les recordó a los ciudadanos que pueden votar por él sin distinción de raza.

“Pide tu tarjetón a la cámara afro, lo puedes solicitar en cualquier lugar de Colombia y el exterior, y marca Polo Polo. No importar tu color de piel, todos pueden votar por mí”, puntualizó Polo Polo en X.

“Tiene miedo a perder sus privilegios”

Las declaraciones de Polo Polo causaron múltiples reacciones en redes sociales. De hecho, varias figuras políticas cuestionaron duramente las posiciones que tuvo Polo Polo durante su paso por el Congreso.

El también candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción afro Óscar Benavides señaló que quieren arrebatarle la curul a Polo Polo.

“Miguel Polo Polo es el afroconveniente más grande de Colombia ¿Tiene miedo? Miedo a perder sus privilegios. Polo Polo, el pueblo colombiano y yo nos vamos a encargar de que usted solo pueda ver el Congreso por televisión. Las dos curules afro quedan en manos de la gente: pida el tarjetón para la curul afro y marque la palabra LIBRES. No importa su raza o donde resida, cualquier colombiano puede votar. El movimiento LIBRES le devolverá a los colombianos lo que el usurpador nos arrebató“, sostuvo Benavides.

¿Cómo votar por la circunscripción afro en el Congreso?

Vale decir que, tal y como mencionó el representante Polo Polo, cualquier ciudadanos colombiano que esté habilitado para votar puede sufragar para las curules afro que están en la Cámara de Representantes.

No obstante, los ciudadanos deben tener en cuenta que podrán participar en la circunscripción afro siempre y cuando elija esa opción y no vote simultáneamente por un candidato de la circunscripción territorial ordinaria.

La legislación colombiana establece que estas curules forman parte de una circunscripción especial de ámbito nacional. Al momento de las elecciones, los votantes reciben una tarjeta electoral donde pueden optar por las listas de los partidos tradicionales o por las listas de estas curules especiales que incluyen a afro o indígenas.