Explosión en el peaje Palocabildo genera pánico en el Valle de Aburrá: autoridades investigan posible ataque del ELN

Momentos de pánico vivieron trabajadores y conductores que transitaban por la zona rural entre Copacabana y Barbosa durante la madrugada de este martes 9 de diciembre, luego de que una explosión destruyera parte del peaje Palocabildo, ubicado en inmediaciones de Girardota. La detonación, que ocurrió a las 4:17 a. m., obligó al despliegue inmediato de las unidades antiexplosivos, Policía Metropolitana y Ejército Nacional, quienes acordonaron la vía antigua mientras intensificaban los protocolos de seguridad.

Según el reporte preliminar de las autoridades y los testimonios recogidos en el lugar, varios hombres que aseguraron pertenecer al ELN llegaron minutos antes del ataque. En motocicleta se acercaron al peaje, donde ordenaron evacuar a los empleados mientras advertían sobre una inminente detonación. Minutos después, la carga explosiva fue activada, destruyendo parcialmente las instalaciones del punto de recaudo.

El alcalde de Girardota, Kevin Bernal, relató que los atacantes habrían dejado un dispositivo de audio con un mensaje repetitivo en el que se adjudicaba la acción al ELN. “Dos sujetos pasaron dando aviso de que se iba a presentar una detonación. Efectivamente, minutos después ocurrió”, afirmó.

Alerta en otros peajes y cierre total de los corredores viales

Mientras las autoridades atendían la emergencia en Palocabildo, otro grupo de individuos —esta vez movilizándose en un taxi— alertó sobre un posible ataque contra el peaje El Trapiche. Aunque en ese punto no se registró ninguna explosión, la alarma generó un operativo preventivo que mantuvo la tensión en la zona durante varias horas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también confirmó que la hipótesis inicial apunta a un ataque perpetrado por el ELN. Además, cuestionó la política de paz del Gobierno nacional:“El terrorismo crece como producto de la fallida ‘Paz Total’ del gobierno Petro. A las 4:17 a. m. pusieron una carga explosiva en el peaje de la vía antigua Girardota-Barbosa. Anunciaban ser del ELN. Muy grave”, aseguró el mandatario.

Tanto la alcaldía de Girardota como la Gobernación de Antioquia rechazaron el acto violento y anunciaron refuerzos de seguridad en todo el corredor vial. Las operaciones policiales y de inspección antiexplosivos mantienen cerradas las vías Copacabana–Girardota–Barbosa y Girardota–El Trapiche, mientras verifican que no existan otras cargas instaladas en la zona.

Sin heridos, pero con alerta máxima en Antioquia

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas, gracias a la evacuación previa ordenada por los atacantes. Sin embargo, los daños estructurales y el clima de incertidumbre mantienen en alerta a las poblaciones del norte del Valle de Aburrá.

Aunque la hipótesis del ELN es la más fuerte, la Policía advirtió que las investigaciones deberán determinar si efectivamente ese grupo está detrás del atentado o si existen intereses de otros actores ilegales. En ese corredor, según las autoridades, también tiene presencia el Clan del Golfo, lo que podría abrir otras líneas de indagación.

La investigación continúa, mientras equipos de inteligencia revisan cámaras, testimonios y rastros del explosivo utilizado para esclarecer quién está detrás del ataque que hoy mantiene en tensión a toda la región.