Con pólvora, caravana y música fue el funeral de insurgente que murió atacando a estación de Policía

El municipio de Tesalia, en el departamento del Huila, no solo vivió una noche marcada por la violencia durante la Fiesta de Velitas, sino también un inusual funeral que generó preocupación y rechazo entre los habitantes de la región. Con quema de pólvora, disparos al aire y una extensa caravana, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc realizaron las exequias de alias ‘El Flaco’, insurgente que murió durante el ataque fallido a la estación de Policía de Tesalia.

El sepelio, que fue acompañado por motocicletas, música a alto volumen y demostraciones armadas, fue difundido en videos que circularon ampliamente en redes sociales. En las imágenes se observa a varios hombres encapuchados escoltando el féretro y realizando homenajes simbólicos, mientras los asistentes lo despedían “con honores”. El funeral se convirtió así en un acto de exhibición de poder por parte del frente Ismael Ruiz, grupo señalado por las autoridades como responsable del reciente ataque.

La misma noche en que se registró el enfrentamiento, alrededor de las 9:30 p.m., Tesalia vivió momentos de tensión y desconcierto cuando los hombres armados hostigaron la estación de Policía con artefactos explosivos improvisados, cilindros y armas de fuego. Según el reporte oficial, al menos diez uniformados que se encontraban en las instalaciones lograron repeler el ataque durante más de media hora, evitando que se produjeran víctimas entre la fuerza pública y la comunidad.

Pese a la respuesta oportuna, los hechos dejaron vehículos incinerados, daños estructurales en varios locales comerciales y pérdidas materiales de consideración. La situación obligó a los habitantes a resguardarse mientras escuchaban la detonación de explosivos y ráfagas de disparos, en una noche que debería estar dedicada a la celebración familiar y tradicional de las velitas.

El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, confirmó que el ataque fue perpetrado por integrantes del frente Ismael Ruiz. Destacó que la valentía de los uniformados y el cumplimiento de los protocolos de seguridad evitaron una tragedia mayor. “La actitud valerosa de estos hombres y mujeres de la estación evitó una afectación mayor. Gracias a su valentía, todos permanecen sin novedad”, señaló.

Durante el hostigamiento, los atacantes intentaron instalar un cilindro explosivo en una entidad bancaria, presuntamente con la intención de perpetrar un robo. Sin embargo, el artefacto no llegó a detonar, evitando consecuencias aún más graves. La coordinación entre la Policía, el Ejército y un sobrevuelo de la Fuerza Aérea permitió rastrear los movimientos de los agresores, quienes se replegaron primero hacia el corregimiento de Pacarní y posteriormente hacia el Cauca.

El ataque, ocurrido en plena festividad, generó preocupación entre las autoridades y la comunidad por el nivel de riesgo al que se expuso a cientos de personas que participaban en actividades públicas. Este episodio resalta la importancia del fortalecimiento de los protocolos de seguridad y la presencia activa de la fuerza pública en zonas vulnerables.

Tras los hechos, las autoridades reforzaron la seguridad en Tesalia y continúan evaluando los daños causados por los explosivos. La comunidad permanece en alerta mientras avanza la investigación sobre la participación de los grupos armados y las acciones que puedan adoptarse para prevenir nuevos ataques en el departamento del Huila.