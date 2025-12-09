Armando Benedetti aseguró que el Congreso vota con las vísceras tras el hundimiento de la reforma tributaria

Finalmente la reforma tributaria que estaba impulsando el Gobierno del presidente Gustavo Petro se hundió en el Congreso de la República y las reacciones en contra de esta decisión no se han hecho esperar por parte de importantes políticos del Gobierno. Uno de los más duros fue Armando Benedetti, quien aseguró que esta decisión solamente va a empeorar la crisis económica.

A través de su cuenta de X el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al hundimiento de la reforma tributaria, que por parte del Gobierno era llamada Ley de Financiamiento. Benedetti aseguró que “ley de Financiamiento hundida es igual a bonos y riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa, igual a crisis, mas crisis mas crisis económica“.

Además, el polémico ministro del Interior también aseguró que el efecto negativo de esta decisión lo sufrirá principalmente los programas sociales, que han sido el pilar del Gobierno Petro desde su llegada a la presidencia de la república hace casi cuatro años.

“Y entonces la política social del Gobierno se verá afectada por los intereses tan altos de la deuda. Y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras“, aseguró.

¿Qué buscaba la reforma tributaria del Gobierno Petro?

El proyecto de ley tenía como objetivo principal incrementar el recaudo de cara al 2026, buscando obtener ingresos adicionales al presupuesto actual por $16 billones de pesos. Sin embargo, la mayoría de congresistas de la Comisión Cuarta del Senado se opusieron a la iniciativa. En total, la votación de la ponencia positiva quedó en 4 votos por el sí y 9 votos por el no.

Por su parte, la oposición celebró la caída de la iniciativa como una victoria. El representante a la Cámara Christian Garcés aseguró que Colombia, antes que más impuestos, necesita una reforma estructural que reduzca el gasto de funcionamiento, fortalezca la inversión, ordene las finanzas públicas e impulse los ingresos y el empleo de los ciudadanos.

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que esta es una gran noticia para el país, ya que, según dice, va a permitir prevenir que el Gobierno Petro siga gastando dinero de forma desmedida.