Trágico accidente: Mujer fallece tras ser aplastada por una nevera

Un accidente doméstico ocurrido en Galicia ha generado conmoción en la comunidad, luego de que una mujer perdiera la vida al quedar aplastada por una refrigeradora dentro de su vivienda. Aunque las primeras indagaciones no revelan signos de violencia, las autoridades mantienen activa la investigación para esclarecer cómo sucedieron los hechos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El suceso se registró la tarde de este sábado, cuando un familiar de la víctima alertó al servicio de emergencias poco antes de las 19:00.En la llamada, el familiar informó que su hermana tenía una pierna atrapada bajo la nevera y que no reaccionaba, por lo que solicitó ayuda médica de manera urgente.

Personal de Urgencias Sanitarias de Galicia llegó rápidamente al domicilio; sin embargo, al evaluar a la mujer confirmaron su fallecimiento en el lugar.

ARCHIVO -Personal de ambulancias ajustan una camilla afuera del Hospital Real en Londres, el 4 de enero de 2023. (AP Foto/Alastair Grant, archivo) AP (Alastair Grant/AP)

Investigación en curso

Las autoridades locales y la Policía Nacional fueron notificadas para iniciar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del accidente. Aunque hasta el momento no se han encontrado indicios de violencia, la Policía continúa recopilando información para confirmar que se trató de un incidente accidental y descartar la presencia de factores adicionales que pudieran haber influido en la tragedia.