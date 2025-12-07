El extraño caso del mayor del Ejército detenido por Guardia de Venezuela fue entregado a autoridades de Colombia

El caso del mayor del Ejército colombiano detenido por la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela generó desconcierto, tensión y numerosas preguntas durante varias horas en la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira. Aunque al inicio circularon versiones confusas sobre lo ocurrido, hacia la noche de este sábado se confirmó que el oficial, identificado como Miguel Ángel Acosta Romero, fue entregado finalmente a autoridades colombianas. El episodio, insólito por sus circunstancias, se produjo en un punto limítrofe donde los cruces no autorizados suelen causar confusiones, pero pocas veces involucran a un oficial activo del Ejército.

Según las primeras informaciones, el mayor Acosta —adscrito al Comando contra las Amenazas Transnacionales (CONAT)— se encontraba en día de descanso y vestido de civil. Había salido con su esposa y sus dos hijos menores de edad para realizar actividades familiares cerca del puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos más transitados entre ambos países. La familia habría almorzado en las inmediaciones de la frontera y, al intentar movilizarse nuevamente, utilizó la aplicación Waze para encontrar la mejor ruta. Sin embargo, el navegador habría sugerido un trayecto que, por error, los llevó directamente hacia territorio venezolano.

La inusual detención de un mayor colombiano en territorio venezolano: esto fue lo que pasó

Una vez en el lado del Táchira, la familia fue interceptada por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Allí, al revisar los documentos, los uniformados comprobaron que Acosta era un oficial activo del Ejército colombiano. Aunque no se encontraba en servicio, la situación generó un procedimiento inmediato por posible ingreso no autorizado a Venezuela. El mayor fue trasladado a un comando en la zona para su verificación de identidad, mientras su esposa e hijos quedaron momentáneamente a la espera de una resolución.

Desde ese lugar, Acosta logró comunicarse con sus superiores para informar lo sucedido. A partir de ese momento, se activaron canales diplomáticos entre autoridades de Colombia y Venezuela, con el fin de esclarecer el contexto exacto del ingreso y garantizar el retorno seguro del oficial y su familia. Las instituciones colombianas consultaron a Caracas sobre el procedimiento aplicado, mientras Migración Colombia se desplazó hacia el punto fronterizo en el que se adelantaban las verificaciones.

Hacia la noche, fuentes oficiales confirmaron que el mayor Acosta había sido entregado a autoridades colombianas tras verificarse su identidad y establecer que no existía ninguna situación adicional más allá del cruce accidental. Las autoridades venezolanas catalogaron el episodio como un control migratorio correspondiente a un ingreso sin autorización al país.

Aún se esperan declaraciones oficiales más detalladas sobre las circunstancias exactas del recorrido que llevó a la familia al lado venezolano, así como sobre el manejo del procedimiento por parte de ambos gobiernos. Sin embargo, lo ocurrido reabre el debate sobre la sensibilidad de las zonas fronterizas, las dificultades de movilidad en la región y la facilidad con la que un error de ruta puede escalar a un incidente diplomático inesperado.