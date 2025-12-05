¿Violación a la soberanía? Revelan que Estados Unidos hizo cuatro bombardeos cerca a Buenaventura, Colombia

Estados Unidos habría bombardeo en cuatro ocasiones cerca a las costas de Buenaventura en Colombia.

El reconocido diario estadounidense The Washington Post, reveló mediante una publicación una serie de mapas, en las que detalla los bombardeos que ha realizado el gobierno de Donald Trump sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental, en su lucha contra el narcotráfico.

Lo llamativo de la investigación periodística es que se dio a conocer que cuatro de los 22 operativos militares que ha hecho el gobierno norteamericano desde septiembre del presente año, han caído cerca costas de Buenaventura en Colombia.

Todo parece indicar que los ataques fueron en aguas colombianas, razón ​por la cual podría tratarse de una violación a la soberanía del país, un hecho grave desde el punto de vista internacional.

En ese sentido, los otros bombardeos se han dado en costas cerca a Venezuela, México, Ecuador y República Dominicana, según el diario estadounidense.

Según The Washington Post las operaciones militares ha dejado un saldo de 87 personas muertas, dos sobrevivientes capturados y una persona desaparecida.

Petro condenó los bombardeos

Al respecto el presidente Peto ha condenado los ataques asegurando que se han cometido “ejecuciones extrajudiciales”. En su más reciente declaración sobre la posibilidad de un ataque directo de los Estados Unidos a Colombia, el mandatario pidió a los colombianos “defender la soberanía​ con la vida​”.

“Colombia no se deja amenazar y el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo”, expresó.

Petro reiteró que “con nosotros puede hablar cualquier gobernante y pueblo del mundo, no hay problema. Tenemos la capacidad de entendernos con todos los pueblos. Podemos hablar de tú a tú, de frente, mirándonos a los ojos”.

Recordó que en Colombia ha habido mucha sangre “por luchar contra el narcotráfico desde hace medio siglo para que los verracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza”, por lo que consideró que “entonces, las gracias son un insulto. No, no tienen por qué insultarnos”.