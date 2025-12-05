Sheinbaum, Trump, Kaká y las celebridades que llegaron al sorteo del Mundial 2026

El planeta entero tiene los ojos puestos en el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo de la Fifa del 2026 que se está llevando a cabo este viernes 5 de diciembre. Al evento llegaron varias celebridades del mundo del deporte, pero también poderosos líderes mundiales como la presidente de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

(Lea además: Roy Barreras preguntó si Verónica Alcocer podría llegar al Senado y las redes sociales estallaron).

La reunión de los tres jefes de Estado de norteamérica no solo es de primera importancia para el evento, sino una curiosidad geopolítica. De hecho, por primera vez en sus respectivos gobiernos Sheinbaum y Trump se reunirán de forma presencial.

“Será un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos, dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”, indicó Sheinbaum esta semana, frente a las preguntas que había generado en la opinión pública su asistencia al evento deportivo.

Si bien Sheinbaum señaló que hasta entonces no se había hablado de un encuentro solo con Trump, dejó claro que no sería durante largo tiempo. “Si fuera el caso, sería una reunión muy breve”, puntualizó.

Trump recibió Premio de la Paz y aseguró que “ama” a Colombia

Entre tanto, Trump se ha convertido en uno de los protagonistas del sorteo del Mundial que también está siendo un símbolo de la alianza política entre la Fifa y la Casa Blanca.

Gianni Infantino, el presidente de la Fifa, abrió el evento con un animado discurso en el cual destacó que los partidos del torneo se realizarán en 113 ciudades distintas de Norteamérica. Más tarde, le entregó el Premio de la Paz de la Fifa a Donald Trump, con quien ha tenido múltiples acercamientos en los últimos meses.

Trump, además, tuvo un momento para hablar con la prensa y frente a las cámaras de Noticias RCN aseguró que “ama a Colombia” y que le gustaba mucho jugar fútbol.

Los exfutbolistas que llegaron al sorteo de los grupos del Mundial

Entre tanto, al sorteo también llegaron varios y reconocidos exfutbolistas como el astro brasileño Roberto Carlos y el antiguo mediocampista Kaka.

También hay representación colombiana, pues al recinto también asisteron figuras como el goleador histórico de la Selecció nacional, Falcao García, y el icónico defensor Mario Alberto Yepes.

En la ceremonia también hizo presencia el artista Andrea Bocelli, el exjugador de baloncesto Shaquille O’Neal y la modelo Heidi Klum.