Ruta Navideña Animal Chapinero: Brigadas, Adopciones y Donaciones

La Alcaldía Local de Chapinero ha lanzado una de las iniciativas más conmovedoras y necesarias de la temporada: la Ruta Navideña por los Animales. Lejos del consumo tradicional, esta programación especial busca inyectar una dosis de luz, cuidado y solidaridad hacia los animales de compañía y aquellos en condición de vulnerabilidad que cohabitan en la localidad. Esta estrategia no solo promueve la tenencia responsable, sino que también crea una comunidad más consciente y unida.

La agenda, robusta y diversa, se extiende durante todo el mes de diciembre, ofreciendo múltiples puntos de encuentro para familias, tutores de mascotas y, en general, para cualquier persona con sensibilidad hacia la fauna urbana.

El Corazón de la Ruta: Feria, Adopciones y Donaciones Solidarias

El epicentro de la celebración tendrá lugar el viernes 19 de diciembre en el Centro de Felicidad de Chapinero – CEFE (Cl. 82 # 10 – 69). Desde las 9:00 a. m. y hasta las 2:00 p. m., la Feria Navideña por los Animales se convertirá en un espacio festivo lleno de actividades lúdicas, dinámicas navideñas y momentos clave de sensibilización sobre el bienestar animal. Un plan perfecto para disfrutar en familia y con su mascota.

Pero quizás la jornada más emotiva sea la de Adopciones Navideñas – Navidad con Amor, Un Hogar Mejor, que arranca ese mismo día a las 10:00 a. m. En este espacio, decenas de animales rescatados y listos para una segunda oportunidad estarán esperando a quienes deseen abrir las puertas de su hogar, transformando una vida de calle o refugio en una Navidad con propósito.

Paralelamente, la ciudadanía tiene la oportunidad de sumarse a la Jornada de Donaciones Navidad con Bondad, activa del 1 al 19 de diciembre. Esta campaña solidaria es vital, ya que busca recolectar comida, cobijas, y accesorios esenciales para apoyar a refugios que día a día luchan por el bienestar de los animales más vulnerables. Las donaciones se reciben en la sede de la Alcaldía Local de Chapinero (Cr. 13 # 54 – 74) en un horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Cuidado y Salud: Las Brigadas Veterinarias Gratuitas

Pensando en los sectores de difícil acceso, la ruta ha dispuesto dos Brigadas Médico Veterinarias que ofrecerán atención gratuita a animales de compañía. Estas jornadas de salud animal brindarán orientación básica, revisión general y consejos de cuidado, asegurando el bienestar de las mascotas que más lo necesitan.

Primera Brigada: Viernes 5 de diciembre, 8:30 a. m., en Villa del Cerro, Seminario Calasanz (Cr. 7A Este # 45 – 28).

Viernes 5 de diciembre, 8:30 a. m., en Villa del Cerro, Seminario Calasanz (Cr. 7A Este # 45 – 28). Segunda Brigada: Jueves 18 de diciembre, 8:30 a. m., en La Esperanza, sector Los Pinos (Cl. 94 # 7A Este – 17).

Mirada Consciente: Avistamiento de Aves como Cierre Ambiental

La programación no se limita a perros y gatos, sino que también abraza la fauna silvestre de la localidad. La ruta cierra con una experiencia ambiental única: el Avistamiento de Aves Chapinero al Vuelo. Esta actividad, pensada para toda la comunidad, tendrá lugar el lunes 15 de diciembre a las 7:00 a. m. en el Parque El Virrey. Es una invitación a conectar con la riqueza de fauna urbana y a promover un sentido de respeto hacia todas las formas de vida. Es importante recordar que la participación en esta jornada requiere inscripción previa a través del enlace oficial de la Alcaldía.

Catherine Chaves, Alcaldesa Local, destacó la esencia de la iniciativa: “Queremos que en Chapinero la Navidad también abrace a nuestros animales de compañía. Esta ruta nace del cariño y del compromiso por su bienestar, y es una oportunidad para encontrarnos, aprender y celebrar juntos. Que esta época nos recuerde que el cuidado también es un acto de amor con nuestras mascotas”.

La Ruta Navideña por los Animales se posiciona como una campaña ejemplar que transforma las fiestas decembrinas en una poderosa declaración de tenencia responsable y compasión. Es una invitación abierta a vecinos, familias y amantes de los animales, no solo de Chapinero, para vivir una Navidad más amable, consciente y unida en torno al bienestar animal.