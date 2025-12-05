¿Lo merecía? Donald Trump recibió premio de la Paz por parte de la FIFA durante el sorteo del Mundial 2026

La entrega del Premio FIFA de la Paz a Trump refleja cómo el fútbol se entrelaza con la diplomacia global.

Durante este viernes 5 de diciembre, se ha llevado a cabo el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Durante la ceremonia que tuvo la presencia de legendarios futbolistas de todas las naciones, llamó la atención que en un momento de la gala, el presidente del ente futbolístico, Gianni Infantino, le otorgó un premio al mandatario norteamericano Donald Trump.

El reconocimiento causó polémica ya que se trataba del premio de la paz que entrega la FIFA a aquellos personajes destacados a nivel mundial que contribuyen a la unidad del planeta.

Infantino leyó en su declaración, que Donald Trump era merecedor debido a su “liderazgo en sus acciones excepcionales y extraordinarias para promover la paz y la unidad en todo el mundo”.

igualmente agregó:

“Queremos ver esperanza, queremos ver unidad, queremos ver un futuro. Esto es lo que queremos ver de un líder, un líder que se preocupa por la gente. Debemos unirnos, y eso es lo que haremos en la Copa del Mundo”.

El hecho causó controversia en redes sociales, debido a la postura que ha tenido el presidente Donald Trump sobre los diferentes conflictos que hay en el mundo y principalmente por los bombardeos y ataques que ha realizado su país en el Mar Caribe y Océano Pacífico.

“Usted definitivamente merece el primer Premio de la Paz de la FIFA. Siempre puede contar con mi apoyo para ayudar a hacer la paz en todo el mundo. Gracias, señor presidente”, le dijo Infantino a Trump.

Por su parte, el jefe de Estado resaltó el reconocimiento.

“Este es realmente uno de los grandes honores de mi vida“. Agregando:

“El mundo es más seguro ahora y creo que Estados Unidos lo va a mantener así“.