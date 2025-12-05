Empleos Metro de Bogotá Diciembre 2025: Vacantes de Obra y Electricistas

El pulso de Bogotá está a punto de acelerarse. El proyecto del Metro de Bogotá, más que una obra de infraestructura, es el catalizador de una nueva era en la movilidad y, de manera inmediata, en la generación de empleo en la capital. Mientras la ciudad se prepara para ver rodar los trenes eléctricos, silenciosos y con capacidad para operar a velocidades cercanas a los 40 km/h a lo largo de sus casi 150 metros de extensión, el motor de la construcción demanda nuevos talentos.

Le puede interesar: Ruta Navideña Animal Chapinero: Brigadas, Adopciones y Donaciones

En un compromiso rotundo con la sostenibilidad, la Primera Línea del Metro no solo conectará a miles de ciudadanos a través de sus 16 estaciones (muchas de ellas estratégicamente enlazadas con TransMilenio y otros servicios zonales), sino que transformará el entorno. La obra incluye la adición de 19 kilómetros de ciclorrutas nuevas y la habilitación de alrededor de 10.000 espacios para bicicletas, demostrando que la visión del Metro trasciende el riel.

¡Atención! Oferta Laboral de Impacto en Diciembre de 2025

Para mantener el ritmo de esta mega-construcción, la necesidad de personal cualificado y con energía es inminente. La compañía Activos, con una sólida trayectoria de más de 37 años en la activación de recursos humanos, ha sido la encargada de lanzar una convocatoria de empleo crucial para el mes de diciembre de 2025.

Esta es una oportunidad dorada para quienes buscan no solo un puesto de trabajo, sino formar parte de la historia de Bogotá. La gran feria de empleo organizada por Activos abre sus puertas a un amplio abanico de perfiles relacionados con la obra, la electricidad y la metalmecánica, pilares fundamentales para finalizar el tramo.

Activos realizará la preselección y la recepción de hojas de vida para las siguientes áreas. Es vital que los aspirantes revisen cuidadosamente los tiempos de experiencia requeridos:

Auxiliares de Obra: Mínimo 3 meses de experiencia.

Mínimo 3 meses de experiencia. Auxiliares Electricistas: Desde un año de experiencia.

Desde un año de experiencia. Técnicos Electricistas: Con un mínimo de 2 años de experiencia.

Con un mínimo de 2 años de experiencia. Ayudantes de Soldadura o metalmecánica: Con un año de experiencia.

Con un año de experiencia. Ayudantes de Plomería: Desde un año de experiencia.

Desde un año de experiencia. Oficiales de Plomería- Hidráulico: Con un mínimo de un año de experiencia.

Paso a Paso: Cómo Aplicar a los Empleos del Metro de Bogotá

Si usted cuenta con la experiencia solicitada en alguno de estos perfiles y está interesado en asegurar su participación en este proyecto transformador, la aplicación se realizará de forma presencial en una jornada de atención exclusiva.

Detalles de la Convocatoria:

Fecha Clave: El próximo miércoles 10 de diciembre .

El próximo . Lugar: CDC Kennedy – Avenida Carrera 80 Sur # 43 – 43.

– Avenida Carrera 80 Sur # 43 – 43. Horario de Atención: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. (Se recomienda puntualidad, dada la alta demanda esperada).

Requisitos Indispensables para la Aplicación:

Para garantizar un proceso de registro y preselección fluido y adecuado, los interesados deben presentarse con los siguientes documentos:

Hoja de Vida completamente actualizada y con los datos de contacto vigentes. Documento de Identidad (Cédula de Ciudadanía original).

El equipo de selección de Activos estará disponible en el lugar para atender personalmente a cada aspirante, recopilar la información requerida, detallar las opciones de empleo disponibles y explicar con claridad los pasos subsiguientes en el proceso de contratación.

Esta es una oportunidad de desarrollo profesional que se alinea con la mayor obra de infraestructura de Bogotá en décadas. ¡No pierda la oportunidad de ser parte del equipo que hará historia con el primer Metro de la ciudad!