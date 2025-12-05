46 animales desnutridos y maltratados fueron rescatados en una vivienda de Medellín: estaban hacinados y con parásitos

En una vivienda del corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín, las autoridades retiraron a 46 animales en deplorables condiciones de salud que permanecían hacinados en el lugar. Eran 16 gatos y 30 perros que presentaban signos evidentes de descuido y maltrato.

Según Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia, el inmueble olía a amoníaco, no tenía ventilación y “parecía literalmente un caos”. El funcionario afirmó que todos los animales estaban en situación de hacinamiento y que muchos de ellos presentaban desnutrición, problemas en la piel y comportamientos sumisos y nerviosos propios de un entorno de maltrato como el que habitaban.

Los perros y gatos fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibieron valoración médica, registro, desparasitación, vacunación y la atención necesario para buscar su recuperación. Además, uno de los caninos tuvo que ser hospitalizado por su estado de gravedad.

“Estamos atendiendo los animales que fueron recuperados de una situación de maltrato, al parecer en un proceso de acumulación irregular. La protección y el bienestar de nuestros animales es una prioridad, no solo de la Alcaldía de Medellín, sino de toda la ciudadanía”, señaló la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

Alerta por acumulación de animales

La Personería de Medellín lanzó recientemente una alerta para la administración distrital advirtiendo que en los últimos dos años más de 800 animales se han visto afectados por casos de acumulación. Según la entidad, estos hechos representan un riesgo para la salud pública y el bienestar de los seres sintientes involucrados.

El análisis indicó que en 2025 se han presentado 16 casos confirmados y llamó la atención sobre las condiciones críticas de insalubridad, hacinamiento, presencia de vectores, fallas en la atención sanitaria y riesgos estructurales de muchos de ellos.

Asimismo, le solicitaron a la Alcaldía activar una mesa interinstitucional, consolidar un censo de acumuladores, fortalecer las rutas de atención en salud pública, salud mental y bienestar animal, y asignar recursos para ampliar la capacidad operativa y la atención en terreno de las entidades competentes.