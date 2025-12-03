Incautan 35 kilos de pólvora en Bogotá en la localidad de Kennedy

La Policía Metropolitana de Bogotá incautó más de 10.000 unidades de pólvora en la localidad de Kennedy gracias a información proporcionada por vecinos de la zona. el señalado de tener estos elemento era un hombre que transitaba por el barrio Altamar, bajo la jurisdicción del CAI Bella Vista, que fue abordado por las autoridades tras ser visto con varias bolsas negras de caracter sospechoso. Después de verificación policial, se pudo definir que el individuo portaba material piroctécnico, posiblemente para su comercialización.

Durante el procedimiento le incautaron 35 kilos de pólvora, correspondiente a más de 10.000 entre las que se contaban objetos como volcanes, martillos, voladores, mariposas, culebras, chispitas, entre otros. Los artefactos pirotécnicos tendrían un valor aproximado a los 5 millones de pesos y fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su traslado y destrucción.

El ciudadano recibió una multa tipo 4, es decir, de 16 salarios diarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 759.200 pesos.

Kennedy, una de las localidades con más quemados por pólvora en 2024

La administración distrital lidera una estrategia para desincentivar el uso de pólvora en la ciudad, especialmente en Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar, las localidades que registraron mayor cantidad de personas quemadas en la temporada navideña 2024-2025.

Durante diciembre de 2024 y enero de 2025, la ciudad reportó 146 personas lesionadas por el uso o la cercanía a elementos pirotécnicos. De ellas,103 eran adultos y 37 se encontraban bajo los efectos del alcohol. Además, según la Secretaría Distrital de Salud, 43 menores de edad resultaron afectados, en varios casos por no contar con la supervisión adecuada de los adultos responsables.

Esta campaña se une al llamado anual por dejar el uso de pirotecnia, pues tiene peligros para quienes la manipulan directamente, las personas alrededor y los animales domésticos y silvestren que padecen de estrés ante el ruido que generan.