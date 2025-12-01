Última hora: El Centro Democrático anuncia que Miguel Uribe Londoño no será su precandidato presidencial

El Centro Democrático (CD) anunció que Miguel Uribe no seguirá en la carrera por ser su candidato a la presidencia después de disputas internas en el partido y una información suministrada por el también precandidato Abelardo de la Espriella que selló su salida.

En un comunicado publicado en X, el partido esclareció varios puntos sobre rumores que hablaban de la salida de Miguel Uribe Londoño de su contienda por una supuesta alianza con Abelardo de la Espriella.

De la Espriella “sapeó” a Miguel Uribe

En primer lugar, informaron que Miguel Uribe le habría dicho a De la Espriella, en una llamada el día de ayer, que renunciaría al Centro Democrático para apoyar su candidatura. Según la misiva, De la Espriella le informó recientemente al expresidente Álvaro Uribe sobre esta llamada, y éste le agradeció por su transparencia.

La conversación entre los dos precandidatos se habría dado después de que, en la noche del sábado, Álvaro Uribe recibiera un mensaje de Uribe Londoño anticipándole una decisión “muy seria”, excusándose de asistir a un foro el domingo y pidiéndole un encuentro de 10 minutos el día de hoy, 1 de diciembre, para comentarle algo.

Dicha reunión no pudo hacerse por “problemas personales” del expresidente, quien le dijo a uribe Londoño que solo lo atendería por chat. Los intercambios entre él y el CD habrían terminado en una interacción con el presidente del partido, Gabriel Vallejo, y desembocan en esta polémica carta que cambia completamente el panorama preelectoral.

Finalmente, sellaron su salida anunciando que la contienda por la candidatura de su partido continuará entre María Fernanda Cabal, Paloma valencia y Paola Holguín.

La respuesta de Miguel Uribe

Horas antes, Miguel Uribe había dicho en X: “Ni renuncio ni me renuncian”, respondiendo a una publicación de Semana en la que afirmaban que él estaría pensando en renuncian al CD para apoyar a De la Espriella.

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Dmeocrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso”, declaró con contundencia en un video.

Además, el precandidato rechazó la decisión del partido diciendo: “es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración (...). Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información”.

En desarrollo...