“Pido al Centro Democrático que rectifiquen”: Miguel Uribe Londoño desmiente su salida como candidato presidencial

El Centro Democrático publicó un comunicado en sus redes sociales, dando a conocer a la opinión pública que el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, había declinado su aspiración electoral, luego de que presuntamente le comunicara vía telefónica al abogado Abelardo De la Espriella, que lo apayaba en su campaña.

Este anuncio causó todo un terremoto al interior del partido del expresidente Álvaro Uribe, ya que el mismo Miguel Uribe Londoño publicó un video en sus resdes sociales negando que la afirmación de su colectividad política sea cierta.

“Desmiento categoricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia”, aseveró Londoño.

En el clip que dura 40 segundos, se ve visiblemente enojado el político donde expresa:

“Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas​. sigo firme en mi aspiración, como yo lo afirmé, no renuncio ni me renuncian. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información"​, concluyó Uribe Londoño.

Comunicado Centro Democrático

Lo informado por el Centro Democrático, expresa que presuntamente Miguel Uribe Londoño trató de comunicarse con el expresidente Uribe, sin embargo no fue atendido.

“En la noche del sábado el expresidente Álvaro Uribe recibió un mensaje del Dr. Uribe Londoño que en síntesis le decía que estaba por tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro del domingo y que le pedía una reunión de 10 minutos el lunes. En la noche del domingo el expresidente Álvaro Uribe le comunicó al Dr. Uribe Londoño que por problemas personales no podía atender la reunión solicitada y que cualquier tema lo atendería por mensajes”, se lee en el comunicado