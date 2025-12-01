Impactantes vídeos de enfrentamientos entre encapuchados y las autoridades en medio de protestas en Bogotá

Bogotá está siendo testigo de una nueva jornada de manifestaciones en la Calle 26, a la altura del Centro Administrativo Nacional, la cual tiene paralizada la movilidad en esta importante vía de la capital del país. Las manifestaciones escalaron al nivel de enfrentamientos entre encapuchados y las autoridades, generando pánico entre las personas que estaban en el lugar y fueron testigos del hecho.

PUBLIMETRO Colombia conoció vídeos desde la Calle 26 con carrera 66, en donde se puede ver como encapuchados se están enfrentando con piedras y palos a las autoridades. En respuesta, en este lugar agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) están intentando recuperar el orden y la movilidad en la zona, por lo que están dispersando a los encapuchados con gases lacrimógenos.

Por su parte, TransMilenio también entregó reportes sobre las afectaciones a la movilidad en su operación:

Movilidad hoy en Bogotá lunes 1 de diciembre

Corte 4:47 p.m.

TransMilenio reportó que se están registrando disturbios en la calle 26 con carrera 66.

“La flota troncal realiza retornos en Corferias y Avenida Rojas. Las estaciones Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre - El Greco y El Tiempo - Cámara de Comercio no prestan servicio. Las rutas de TransMiZonal realizan desvíos", confirmó la empresa de transporte masivo de Bogotá.

Corte 3:54 p.m.

Se habilita en su totalidad la calle 26 al occidente. Al momento los manifestantes se ubican sobre la Av. El Dorado con carrera 66 Sec. De Educación, generando afectación de la calzada sentido occidente-oriente.

Corte 3:28 p.m.

Manifestantes que avanzan sobre la Calle 26 al occidente, al momento se ubican en la Cra. 54. Un segundo grupo se ubica sobre la Calle 26 con Cra. 66, sentido occidente-oriente (Sec. De Educación).Autoridades acompañan.

Corte 2:45 p.m.

Manifestantes continúan en desplazamiento sobre la Calle 26 hacia el occidente, avanzan con destino a la Sec. de Educación. Se mantiene la afectación de la calzada exclusiva en ambos sentidos y de la calzada mixta sentido or- occ.

Corte: 2:28 p.m.

Se presenta novedad vial en la localidad de Kennedy, por volcamiento de camión en la diagonal 2 con carrera 79A, Sentido Occidente-Oriente

Corte 1:54 p. m.

A la hora continúa el desplazamiento de manifestantes y se ubican en la calle 26 con carrera 19.

Dejan de prestar servicio las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá.

Se habilita la estación Universidades.

Corte 1:39 p. m.

A la hora los manifestantes ocupan la calle 26 con carrera 10.

Flota troncal realiza retornos en Corferias y en el interconectar de la calle 26. Deja de prestar servicio la estación Universidades.

Corte 1:20 p. m.

Avenida Villavicencio con carrera 51

Rutas de TransMiZonal y de alimentación continúan realizando desvíos

Museo Nacional

Por presencia de manifestantes, rutas de TransMiZonal realizan desvíos