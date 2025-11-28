“No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña”: Petro tras decisión del CNE y le lanza señalamientos a Fico

El presidente Gustavo Petro “gritó”, en lenguaje de redes, a través de su cuenta oficial de X, que en su campaña presidencial, que lo llevó al triunfo en el 2022, no ingresó “un solo peso del narcotráfico”. Además, el mandatario también arremetió contra Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, quien fue su más fuerte contendor durante la primera vuelta.

A través del mensaje que publicó en sus redes sociales, el presidente dijo que es “la doble moral de la oposición”, luego de señalar que el Consejo Nacional Electoral tiene una mayoría contraria a su gobierno.

Petro reaccionó señalando a la oposición de la decisión de la CNE sobre su campaña

“NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRAFICO EN MI CAMPAÑA. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición”, dijo el presidente durante la primera parte de su publicación.

Además, arremetió contra el alcalde de Medellín, y dijo que “controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada“.

Finalmente, el presidente terminó diciendo que “nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”.

Aunque lo cierto es que la investigación no se concentró en determinar si los recursos tenían origen del narcotráfico, lo que niega rotundamente el mandatario, sino que fue sobre la violación de topes que tienen todas las campañas electorales en el país.