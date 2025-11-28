“Las confecciones pueden generar más fuerza de trabajo que el petróleo, el café y el carbón”: Gustavo Petro

Desde la planta de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, rodeado de aproximadamente 700 mujeres del sector, el presidente Gustavo Petro destacó la expedición del Decreto 1184, por medio del cual se estableció un gravamen arancelario de 0% a las importaciones de insumos y materias primas del sector confecciones.

​El mandatario manifestó que el propósito de su Gobierno es impulsar la productividad y el empleo en el sector y aumentar las exportaciones para que Colombia sea un país competitivo.

“Entre más exportemos, más mujeres beneficiaremos, más niños se beneficiarán. Si llegamos a 2 millones de trabajadoras, a 2 millones de trabajadoras, a centenares de miles de empresarias en cooperativas, en empresas medianas, pequeñas, grandes, pues seremos más ricos”, resaltó.

Agregó que el Gobierno del Cambio le dio prioridad en establecer 0% de arancel a las importaciones del sector de confecciones por el valor agregado que significa “transformar un producto en otra cosa, cambiarlo, meterle cerebro, trabajo colectivo y máquinas. Eso es lo que conlleva a la creación de riqueza en un país”.

Asimismo, el jefe de Estado explicó que el sector de confecciones generará más empleo que otras ramas como la de los hidrocarburos.

​“Si ustedes comparan puestos de trabajo en una rama como el petróleo o el carbón, que los hay, son menores que si se desarrolla una rama económica como las confecciones. Lo ven aquí, en este espacio pequeño, relativamente grande para nosotros, ¿cuánta gente más trabaja? 700 mujeres, me dijeron mujeres. Y esto cambia el balance", recalcó.

En el mismo contexto, el presidente dio a conocer las ventajas económicas de las confecciones, particularmente en materia de las exportaciones.

“Entre más calidad tengan las telas, las máquinas, más exportaremos. Ya sabemos que por cada dólar importado de hilo, porque no hemos podido hacer buenos hilos, exportamos cuatro, cuatro a través de la confección. Luego nuestro negocio es la confección, nuestro negocio es el diseño, y por eso quitamos aranceles”, subrayó.

Además, indicó que entre más riqueza haya en los hogares de las mujeres que trabajan en esta industria mayores oportunidades de crecimiento van a tener sus familias.

"Y entonces esa riqueza se vuelve comida, se vuelve leche, se vuelve flores en la casa, se vuelve colores, se vuelve una buena cama, un buen colchón, el niño o la niña, ent​onces les gusta más estudiar", dijo el presidente, quien agregó: "Todas estas cosas van creando una mejor sociedad, un mejor vivir. Y al haber un mejor vivir, entonces tendremos más ganas de trabajar y de producir".