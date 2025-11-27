Petro aseguró que en audios publicados de Wilmar Mejía no es su voz y que los chats son falsos

Este jueves, 27 de noviembre, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales para referirse a la fuerte polémica que envuelve al actual Director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien terminó siendo el representante del presidente ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, uno de los hechos más fuertemente criticados.

Sin embargo, eso no es todo y con el paso de las horas se conocieron audios publicados en los que Mejía le haría solicitudes a los altos militares para que desviaran la atención para que no se viera afectado el presidente.

Petro niega veracidad de audios publicados de Wilmar Mejía para “desviar la atención”

“Es un hecho hoy probado: los audios acerca de Wilmar que pública una periodista del diario @ELTIEMPO no tienen su voz. Los chats publicados tampoco son chats, se compusieron. Luego es necesario que la justicia explique, haciendo el examen forense de las pruebas", empezó diciendo el presiente.

Además, el presidente aseguró que la demora durante 16 meses de la información que se reveló también debe ser explicada.

“El general Huertas salió del Ejército antes de mi gobierno y solo regresó hace tres meses. La lucha contra las empresas de seguridad afines a criminales la denuncié y la empecé yo mismo, fueron denunciadas a la Fiscalía General seis empresas que habían sido legales en el anterior gobierno. Las empresas tienen sedes en Ibagué y Barranquilla, también la Fiscalía a instancias nuestras, tiene está investigación, se sospecha la presencia de políticos y empresarios oscuros detrás de estas empresas", dijo el mandatario.

Petro aseguró que ha reforzado la superseguridad para que se blinde de la infiltración criminal, “pedí que sus archivos se entregaran a la justicia. Hay una gran diferencia, en número de 60.000 armas, entre los archivos de armas entregadas a particulares en la superseguridad y la oficina de control de armas del Ejército”.

Además, terminó diciendo que es un hecho que “se inició un proceso de reparamilitarización a través de las compañías de seguridad privada en el pasado gobierno. Toda la investigación interna que desarrollamos con mis últimos directores se ha entregado a la Fiscalía".