“No aceptamos esa decisión administrativa”: Petro sobre la sanción del CNE por violar los topes electorales

El presidente Gustavo Petro finalmente reaccionó a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), de sancionarlo luego de que el ente encontrara que durante la campara para ser mandatario, excedió los topes electorales y hubo irregularidades.

Desde el CNE se votó a favor de una sanción en contra de la campaña del hoy jefe de Estado. La decisión quedó 6 a 3 por parte de los magistrados y el voto del conjuez Majer Nayub Abushihab habría sido clave en la decisión.

En la resolución se lee que la campaña de 2022 tuvo financiación irregular y violó los topes electorales con cifras que superan los 3.000 millones de pesos.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del alto tribunal electoral, sorprendiendo ya que aseguró que no aceptaba la sanción. Incluso fue tajante en afirmar que no hubo filtración de dinero del narcotráfico.

“NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRAFICO EN MI CAMPAÑA. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición”, escribió el mandatario.

Petro aseguró que la oposición controla el CNE, por la que la decisión según él, es “parcializada”.

“Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada. Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”, aseveró el presidente.