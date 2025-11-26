¿A qué edad se practican más vasectomías los hombres en Colombia? Esto reveló Profamilia

Recientemente, Profamilia reveló las cifras que maneja sobre las vasectomías que se realizan los hombres en Colombia. De acuerdo con sus registros, solo en el último año le practicaron estos procedimientos quirúrgicos a cerca de 15.657 hombres en todo el país.

Entre otras cosas, Profamilia señaló que en Colombia ha empezado a cambiar la concepción de que la planificación familiar es un asunto que solo les compete a los mujeres. De hecho, señalaron la vasectomías es precisamente uno de los métodos más eficientes para aquellos hombres que no desean tener hijos.

"La vasectomía es un procedimiento quirúrgico sencillo, de corta duración, con una efectividad cercana al 99 %, que se realiza con anestesia local y de manera ambulatoria. Se trata de un método anticonceptivo definitivo para hombres que consiste en bloquear el paso de los espermatozoides a través de los conductos deferentes“, explicó Profamilia en un comunicado de prensa.

Además, revelaron cuáles son los rangos de edad en los cuales los hombres se practican estas cirugías con mayor frecuencia.

“La mayoría son hombres jóvenes y adultos: 7.747 tienen entre 18 y 35 años, lo que representa cerca del 49,5 % del total. Si a ellos se suman los hombres entre 36 y 40 años (3.611), más de siete de cada diez usuarios (72,5 %) son menores de 40 años. Aun así, los hombres mayores de 41 años también tienen una presencia importante: 4.289 optaron por este método anticonceptivo”, apuntó Profamilia.

“Lo que vemos en estas cifras es que los hombres están pasando de la conversación teórica a la decisión concreta. Llegan con dudas sobre el procedimiento, el tiempo de recuperación o su vida sexual, y cuando reciben información clara, dan el paso. La vasectomía se está convirtiendo en una decisión responsable, pensada y alineada con los proyectos de vida de muchas personas en Colombia” advirtió Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, en el comunicado de prensa.

¿Cómo se practican las vasectomías?

Profamilia también ha explicado brevemente cómo funcionan las vasectomías y qué pueden esperar los hombres cuando se las practican.

“Durante la intervención, el hombre permanece despierto y el procedimiento suele durar pocos minutos. Luego de una breve observación, puede regresar a casa el mismo día con indicaciones claras para el cuidado en los días posteriores, como evitar esfuerzos intensos, seguir las recomendaciones de higiene y asistir a los controles programados por el equipo de salud”, señaló Profamilia.

Sin embargo, también advirtió que es probable que durante un tiempo posterior al procedimiento queden espermatozoides en los conductos. En esa medida, es clave que durante esas primeras semanas los pacientes usen otros métodos anticonceptivos.

También es clave señalar que la vasectomía no disminuye el deseo sexual, no afecta la erección ni disminuye el placer durante las relaciones sexuales.