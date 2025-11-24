Rodolfo Palomino fue enviado a la cárcel tras ser condenado por tráfico de influencias

El general (r) Rodolfo Palomino finalmente irá a prisión para pagar la condena de siete años que le impuso la Corte Suprema de justicia por tráfico de influencias. En su momento quien fue director de la Policía Nacional fue declarado responsable de tráfico de influencias en la captura del ganadero cordobés Luis Gonzalo Gallo, intentado desviar la investigación.

Lea también: María Fernanda Cabal denunciará a Petro por los pactos entre disidencias de las Farc y su gobierno

Palomino se entregó a las autoridades en la ciudad de Bogotá tras presentarse ante la Fiscalía General de la Nación tras haber sido condenado en agosto del 2025. Ahora bien, aún no se conoce si pagará su pena desde una cárcel o si, por el contrario, contará con el beneficio de casa por cárcel. Se ha podido conocer que esa información será anunciada el próximo 4 de diciembre.

Sumado a esto, el general (r) Palomino reaccionó a la decisión en su cuenta de X y dio detalles sobre por qué decidió entregarse a la justicia: "Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde. Me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia“.

Es importante recordar que en su momento Rodolfo Palomino fue enlodado en medio del escándalo de la comunidad del anillo, ya que tuvo lugar cuando él aún hacía parte de la institución. Es más, cuando ese escándalo salió a la luz Palomino terminó presentando su renuncia como director general de la Policía Nacional de Colombia.

Finalmente, falta ver cuál será el futuro del general (r) Rodolfo Palomino tras la decisión de la justicia de enviarlo a la cárcel por desviar investigaciones en beneficio del ganadero cordobés Luis Gonzalo Gallo.