Resultados de noviembre: Bogotá reduce hurto de vehículos y motos y recupera 43 automotores

Las autoridades de Bogotá presentaron este viernes nuevos avances en la lucha contra el hurto de vehículos y motocicletas, uno de los delitos que más preocupa a la ciudadanía. El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán; el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo; y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), brigadier general Giovanni Cristancho, entregaron un balance alentador de los operativos adelantados durante noviembre.

Según informó el mandatario, 43 automotores —15 vehículos y 28 motocicletas— fueron recuperados y entregados a sus propietarios gracias al trabajo articulado entre las autoridades distritales y la Policía Metropolitana. “Gracias al trabajo operativo de la Policía Metropolitana, hoy estamos entregando a sus dueños 43 automotores que fueron recuperados después de haber sido hurtados en Bogotá”, destacó Galán.

El Alcalde remarcó que este resultado no es aislado, sino parte de una estrategia de inspección, vigilancia y control que se viene reforzando en puntos priorizados de la ciudad. Este enfoque se dirige no solo a combatir el hurto como tal, sino a desarticular las rentas criminales que giran en torno a este delito, una de las principales preocupaciones de las autoridades.

Los indicadores reflejan avances significativos. Este año, el hurto a vehículos ha disminuido un 24 % y el hurto a motocicletas un 17 %. Además, las autoridades han recuperado 983 vehículos y 1.286 motos en lo corrido del año, cifras que muestran un fortalecimiento operativo en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia.

No obstante, Galán también llamó la atención sobre una problemática persistente: la reincidencia. Según explicó, 7 de cada 10 capturados por hurto de vehículos o receptación quedan en libertad, lo cual dificulta la contención del delito. “Este año han sido capturadas 390 personas y, de estas, 273 quedaron en libertad”, señaló.

Ante este panorama, el secretario César Restrepo anunció que la administración y la Policía Metropolitana impulsarán la vinculación de parqueaderos a procesos de extinción de dominio cuando allí se encuentren vehículos robados. Además, pidió que la Fiscalía evalúe la creación de un grupo especializado en hurto de automotores para mejorar la articulación y judicialización de los casos.

Por su parte, el general Giovanni Cristancho informó que 48 capturas en flagrancia fueron realizadas solo en noviembre, resultado del entendimiento actualizado del modus operandi de las organizaciones dedicadas al hurto de automotores.

Las localidades donde más disminuyó este delito son La Candelaria (-57 %), Los Mártires (-49 %), Antonio Nariño (-46 %), Kennedy (-40 %) y Usaquén (-40 %).

Finalmente, el alcalde Galán agradeció a la Policía y a los equipos de investigación y tránsito por los resultados alcanzados, e invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente a través de la Línea 123, una acción clave para activar el Plan Candado y lograr capturas inmediatas.