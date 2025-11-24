“Gamines”: Colados ahora fuerzan puertas de los buses del SITP y dejan sin puesto al resto

Diariamente, son millones de personas las que hacen uso del Sistema Integrado de Transportes - SITP en la ciudad de Bogotá; mismo que se ve gravemente afectado en su funcionamiento debido a los colados, problemática que ya escaló a nuevas circustancias, hasta el punto que algunos de los involucrados están abriendo las puertas traseras de los vehículos para lograr su cometido, sin importar la fila que hacen los otros usuarios.

El usuario de Tiktok, ‘@pérezrdhumor’, fue el encargado de divulgar un clip que tiene como lugar la localidad de Ciudad Bolívar, más específicamente el sector de Tres Esquinas en Potosí; sitio en el que decenas de personas hacen fila para subirse a la ruta T04.

Precisamente en uno de los arribos de los buses que cubren este recorrido, se ve como un grupo de individuos fuerza la puerta de atrás del automotor para subirse e incluso coger silla e irse cómodamente sin pagar el precio del pasaje; todo esto mientras otros realizan la fila para abortar el autobús, mismos que se atrasan en sus viajes al no poder abordar el vehículo.

“Y esos son los que salen a decir que el transporte cada día está peor”, “Que retiren la ruta y pongan transporte antiguo para ver si hacen lo mismo”, “La policía está de adorno en esos sitios, porque los ven colarse y no dicen nada”, “Falta de cultura y seriedad”, “Y se ofenden cuando hablan mal del barrio”, “Eso no solo es pobreza económica, también mental”, y “Los usuarios tienen que respaldar al operador para que no inicie el recorrido en esas circunstancias, que gaminería”, fueron algunas de las reacciones.