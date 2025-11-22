Ponga atención si va a Venezuela: Estados Unidos lanza alerta de seguridad aérea sobre el país y algunas aerolíneas cancelan sus vuelos

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió una recomendación, nombra NOTAM A0012/25, advirtiendo a las aerolíneas que “extremen sus precauciones” respecto a los vuelos sobre el espacio aéreo de Venezuela por peligros de seguridad.

La notificación señala una “situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía”, que incluye a Venezuela y parte del Caribe. Además, añade que “las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”.

Varias aerolíneas, como Iberia, Avianca y Gol han escuchado el llamado y cancelado vuelos hacia el país vecino. Avianca canceló su vuelo Bogotá-Caracas de hoy, y LATAM anunció la cancelación de su vuelo del domingo 23 de noviembre a la capital venezolana y de suspensión en la línea Bogotá-Caracas-Bogotá mañana y el lunes 24.

Las medidas de la Aerocivil

Ante la recomendación de esa entidad estadounidense, la Aeronáutica Civil de Colombia emitió un comunicado con instrucciones para las aerolíneas y aseguró: “Los viajeros pueden estar tranquilos: estamos ajustando rutas y procedimientos para que todos los vuelos sigan siendo seguros".

La Aerocivil solicitó a los operadores aéreos comerciales que transitan ese espacio, presentar la siguiente información de carácter urgente. Este es uno de los requerimientos que hace la FAA en su aviso,que los organismos encargados de estas labores aeronáuticas exijan estos datos a las aerolíneas.