“Pertenecen a la corona”: Reconocida periodista causó polémica por pedir que el galeón San José lo entreguen a España

El Gobierno Nacional dio a conocer los tesoros que encontraron en el galeón San José.

El Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro dio a conocer los tesoros que se encontraron en la segunda fase del proyecto de investigación del Área Arqueológica Protegida del galeón San José.

Las piezas recolectadas a bordo de buques de la Armada de Colombia, fueron un cañón, una taza de porcelana y tres macuquinas (monedas), así como dos fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados a estos objetos.

Esta noticia de gran importancia para el país y para la historia de la humanidad en lo que se refiere a navíos, ha generado gran repercusión en diferentes sectores políticos y sociales.

Sin embargo, llamó ​la atención que una reconocida periodista española que trabaja en Colombia, le bajó el pulgar al anuncio del gobierno asegurando que la embarcación sumergida en los mares colombianos, es de origen español, por lo que los tesoros encontrados debían ser entregados a la corona española.

La comunicadora se trata de Salud Hernández, una acérrima contradictoria del presidente Petro.

“La verdad es que el San José es un galeón español y los tesoros pertenecen a las decenas de familias que murieron y a la corona española. Colombia solo puso el lecho del mar. Pero ya da igual. Lo importante es que vaya a un Museo y lo disfrutemos todos”, declaró Hernández en sus redes sociales.

Lo dicho por la periodista, generó una polémica que incluso, el mismo jefe de Estado tuvo palabras, pidiéndole respeto por patrimonio colombiano.

“Señora . El contenido del Galeón, que es lo que sobrevive, es el oro y la plata de la Nueva Granada. ¿También te lo quieres llevar? Debería ser usted respetuosa con el patrimonio de Colombia", escribió Petro en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Finalmente declaró lo que según él quiere con Colombia y asegurando que no habrá más “franquismo” “ni gobernanza paramilitar”.

“Somos una república soberana. Pretendo que sea una democracia profunda y multicolor. Pretendo una Colombia Libre y Pa’lante.Aquí no más franquismo ni gobernanza paramilitar de la muerte”.