Impresionante rescate de un delfín rosado en el río Arauca devuelve la fe en la humanidad: pescadores arriesgaron su vida para salvar al animal

El delfín rosado es uno de los animales más hermosos de Colombia y tiene presencia en los principales ríos de gran caudal como el Amazonas, el Arauca y varios ríos del departamento del Meta. Aún así, se encuentra en peligro de extensión por diversos factores como la contaminación en los ríos que habita y el cambio climático, que ha transformado el hábitat de estos cetáceos. Por esto, llamó la atención como un grupo de pescadores arriesgó su vida para salvar a un delfín atrapado entre un árbol caído.

La heroica acción que permitió el rescate de este hermoso animal fue grabada por uno de los pescadores que se lanzaron al río a ayudar al delfín y rápidamente se viralizó en redes sociales. En el vídeo se ve como el cetáceo quedó atrapado por un árbol que cayó sobre él en toda la mitad de su cuerpo y en la orilla del río Arauca, quitándole la posibilidad de nadar de regreso al caudal.

Los valientes pescadores se lanzaron y empezaron a intentar halar por la cola al delfín, siempre con precaución de que no los fuera a morder y también de no lastimarlo. La rápida acción tomó poco más de un minuto y medio y se logra evidenciar la dificultad del animal para poder nadar, sobre todo porque quedó atrapado en la orilla del río.

Finalmente, y luego de un esfuerzo conjunto de dos pescadores y del propio delfín, el animal pudo orientarse y encontrar el camino de regreso al caudal del río. Se cree que se pudo haber desviado hacia la orilla persiguiendo a un pez o también se cree que pudo haber sido empujado por una corriente del propio río Arauca.