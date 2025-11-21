Abren investigación a exministra de Justicia por elección del rector de la Universidad Nacional

En el momento de la polémica, la entonces ministra pidio la grabación de la sesión donde se designó a Peña como rector. Fotos: Ismael Peña y MinEducación.

Un día después de la anulación de la elección de Leopoldo Munera, hasta ayer (20 de noviembre) rector de la Universidad Nacional, por parte del Consejo de Estado, la Procuraduría anunció que abrirá una investigtación contra la exministra de Justicia Aurora Vergara,que dirigió la cartera durante la polémicaa decisión universitaria.

Aurora Vergara se negó a firmar el aval para designar a Ismael Peña, quien había sido elegido por el Consejo Superior Universitario (CSU) el 21 de marzo de 2024, a raíz de la indignación que esto causó en la comunidad universitaria y que se agudizó con la autoposesión del mismo en una notaría. La exintegrante del gabinete Petro estuvo en la entidad entre febrero de 2023 y julio de 2024.

Irregularidades en la elección

La Procuraduría señaló que Vergara, quien por su posición como ministra de educación también fue presidenta del CSU, habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la elección del rector.

Por esto, la entidad investigará si la exfuncionaria llevó a cabo conductas constitutivas de faltas disciplinarias “al negarse a suscribir el acta de elección como rector de la UNAL de José Ismael Peña Reyes, pese a la legalidad de dicha elección conforme al reglamento del ente universitario".

Los otros miembros involucrados

El ente disciplinario precisó que “la decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción también cobija a Alejandro Álvarez Gallego, en condición de Viceministro de Educación Superior; Danna Nataly Garzón Polanía, María Alejandra Rojas Órdoñez, Víctor Manuel Moncayo Cruz y Laura Vianey Quevedo Álvarez, quienes actuaron como miembros del Consejo Superior Universitario”.

De igual forma, se determinó que los miembros del CSU que suscribieron dos resoluciones relacionadas con la designación del rector “habrían dado lugar a la elección irregular de Leopoldo Alberto Munera Ruíz como rector de ese centro universitario”.

Esas resoluciones son la 067 de 2024, “Por medio de la cual se verifican y corrigen las irregularidades encontradas en la actuación administrativa para el nombramiento de rector que tuvo lugar en la sesión del 21 de marzo de 2024, y se dictan nuevas disposiciones para su designación para el período 2024-2027” y la 068 del mismo año, “Por la cual se designa al profesor LEOPOLDO ALBERTO MÚNERA RUIZ como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo institucional 2024 – 2027”.