“Es mi primer día robando acá”: Viralizan a confeso y conchudo ladrón que recibió ‘paloterapia’ en Bogotá

Gran indignación despertó en las redes sociales el clip de un presento ladrón al que la comunidad de un barrio del norte de Bogotá, capturo para acto seguido tomar justicia por propia cuenta.

Las imágenes tienen lugar en la calle 19 con carrera 13 en Bogotá, y fueron captadas el pasado martes 18 de noviembre. En el clip que se viralizó rápidamente, se escucha a una persona aconsejar al supuesto delincuente, evitando con su relato que lo golpearan, pero ante la inesperada respuesta del implicado, el resto de personas que lo acompañaban la emprendieron contra él con puños y patadas.

"Ustedes si comprenden que ese pobre humano sufre de los mismos ladrones que sufrimos todos. Los políticos se robaron la comida de todos por más de 30 años. Son 20 familias. 20 nada más“, ”Proceden a darle más pata,me parece excelente“, ”La gente evitando la linchada, y el pendejo pidiéndola a gritos“, y ”s su primer día, perdonen a ese muchacho, por favor“, fueron algunas de las reacciones.

¿Cómo va la seguridad en Bogotá?

Mientras estos actos de delincuencia proliferan en la ciudad, la Policía junto a la secretaría de seguridad, presentaron un informe en el que indican que en el primer semestre de este año se presentó una reducción del 13% en los casos de hurto respecto al mismo periodo de 2024, con 8189 casos.

En este informe también se resalta que el hurto a celulares en la ciudad se redujo en un 24%, con 5.154 casos; a lo que se le suma una importante reducción en los hurtos a hogares con 2.376 casos en comparación al año anterior.

En este balance tambien se destaca la desarticulación de temidas bandas delincuenciales como los de ‘La T’, dedicados a la modalidad de ‘paseo millonario’; y ‘Los Mercantes’, que robaban locales comerciales de baja superficie.