Conozca cómo trasladar la matrícula de su carro a Bogotá para evitar el pico y placa de los sábados

El pasado viernes 14 de noviembre, la Alcaldía de Bogotá anunció que, a partir del primer semestre de 2026, los vehículos que no estén matriculados en Bogotá y circulen por la capital tendrán pico y placa durante dos sábados al mes. Asimismo, estos vehículos tendrán un incremento en el pago del Pico y Placa Solidario, pasando de pagar un 20 % extra a un 50 % adicional por obtener este permiso.

La medida, que busca incrementar los impuestos que recibe la capital por parte de los vehículos que se movilizan en ella pero están matriculados en otros municipios, ha preocupado a muchos ciudadanos por la afectación en sus bolsillos y la restricción de su circulación. Por eso, aquí le contamos como trasladar su matrícula para evitarse las limitaciones y los pagos extra.

Así puede hacer el trámite

Para pasar la matrícula a Bogotá debe seguir los siguientes pasos:

1. Pedir el traslado de cuenta en el organismo de tránsito donde está matriculado el vehículo.

2. Acceder a una Ventanilla Única de Servicios (VUS) de manera presencial o por el canal virtual. Después de esto tendrá que esperar hasta 60 días hábiles a que el organismo envíe la carpeta de su vehículo a Bogotá.

3. Cuando el organismo de tránsito de Bogotá la reciba, será contactado para agendar una cita y radicar el trámite diligenciando el formulario correspondiente en alguno de los 19 puntos de atención. Para esto debe cumplir con estos requisitos:

Estar inscrito en RUNT.

Estar al día en multas de tránsito.

SOAT y revisión tecnicomecanica vigente.

Pagar el impuesto del año en curso en Bogotá.

Improntas.

Formato de solicitud del trámite.

4. Durante la diligencia tendrá que pagar el traslado, que tiene un costo de $ 400.200 para carros y $ 75.700 para motos, y recibir la aprobación del trámite.

5. Por último, podrá reclamar las placas de su vehículo y entregar las anteriores para que sean destruidas.

¿Cómo será la medida el próximo año?

Según lo anunciado por la administración, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. de los sábados que tienen una fecha de día par, tendrán restricción las placas que finalizan con los dígitos 1, 2, 3, 4, y 5. Por otro lado, los sábados de fecha de día impar no podrán circular las placas que terminan en 6, 7, 8, 9, y 0.

La Alcaldía precisó que esta medida tendrá una fase pedagógica para promover su cumplimiento durante la que solo se impondrán comparendos pedagógicos. Después, comenzara a regir la restricción con comparendos sancionatorios.