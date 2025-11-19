Bloqueada la vía Bogotá - La Calera por protestas; acá la vía alterna para evitar trancón

La movilidad en el Norte de la capital colombiana amaneció colapsada en la mañana de este miércoles 19 de noviembre, por una serie de bloqueos realizados por los habitantes del municipio de La Calera, quienes exigen una actualización en los registros de catastro. La comunidad solo está permitiendo el paso de vehículos de emergencia.

Ante la situación, las autoridades, que se encuentran en el sitio mediando con quienes están bloqueando, pidieron a los conductores hacer el retorno por la Autopista Norte, e ingresar por el municipio de Sopó; si le es necesario realizar algún tipo de diligencia en La Calera.

Tenga en cuenta que los protestantes no están permitiendo la circulación de los vehículos escolares, por lo que varios colegios están evaluando la cancelación de las jornadas escolares.

Acá el anuncio oficial de la convocatoria a paro de los calerunos: “AVISO IMPORTANTE PARO DEL 19N. Hora de Inicio del Paro: 5:00 a.m. Puntos de Protesta: Cruce Clínica La Calera - Cruce Vereda El Hato (Cerca al D1). No habrá paso intermitente; no habrá paso de vehículos particulares, motos, rutas, bicicletas y/o trasporte público. Solo se habilitará el paso para los vehículos de emergencia (ambulancia o bomberos), camiones que trasporten comida para abastecer al municipio, vehículos de la fuerza pública o personas que tengan citas médicas POR UN CATASTRO JUSTO EN LA CALERA”.