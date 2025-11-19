Atentado en Antioquia: Grupos ilegales dinamitaron la vía Medellín - Costa Atlántica dejando paralizada la movilidad

Un nuevo ataque terrorista se presentó en el departamento de Antioquia y tiene afectada la vía Medellín - Costa Atlántica. El reporte en redes sociales por parte de los conductores atrapados deja ver que grupos ilegales detonaron un artefacto explosivo sobre la vía.

Los vídeos que rápidamente se han hecho virales en redes sociales dejan ver la afectación total a ambas calzadas de la vías Medellín - Cosa Atlántica, a la altura del municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia. El ataque, que por ahora no se sabe quién lo perpetró, deja totalmente bloqueada la vía.

Por ahora se no hay evidencia de que hayan heridos o víctimas fatales del atentado, pero se debe esperar a la confirmación de las autoridades con el fin de determinar quién instaló el objeto explosivo, el cual posteriormente fue detonado.

Disidencias de las Farc siembran terror en el Cauca

En el departamento del Cauca el terror también fue sembrado por grupos al margen de la ley, pero en este caso sí hay certeza de quién fue el perpetrador. Las disidencias de Iván Mordisco están recorriendo el casco urbano del municipio de Jambaló con megáfonos, advirtiendo sobre ataques venideros en contra de las estación de Policía.

La propia población civil grabó vídeos desde sus casas en donde se ve a hombres fuertemente armados con un megáfono anunciado que se vienen ataques en contra de la estación de Policía del municipio. Se logra escuchar que le solicitan a la comunidad resguardarse en sus hogares y no salir, con el fin de que no queden en medio del ataque o de que sean entendidos como ‘enemigos’ de las disidencias.