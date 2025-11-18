Sigue la búsqueda de la familia que fue arrastrada por una creciente en Silvania: “solo hemos encontrado dos puertas”

El municipio de Silvania sufrió una fuerte tragedia en la noche del lunes 17 de noviembre a causa de las crecientes de las quebradas Yayatá y El Hato, debido a las fuertes lluvias que se presentaron en el municipio. El saldo preliminar de la tragedia es de una persona fallecida y tres desaparecidas, todas de la misma familia.

La familia se movilizaba en un carro particular y viajan de regreso a Bogotá luego de vacacionar durante el puente festivo. El vehículo en el que se movilizaba la familia fue arrastrado por la creciente súbita y, por el momento, no se han encontrado sobrevivientes.

Dos puertas del carro son el único indicio sobre su paradero

Testigos del hecho han asegurado que solamente han logrado identificar dos puertas del carro, el cual, según los indicios, habría quedado totalmente destruido y la probabilidad de encontrar a alguna de las personas desaparecidas con vida es cada vez menor.

De igual forma, al parecer el vehículo de la familia desaparecida estaba justo sobre un puente que pasa sobre una de las dos quebradas, por lo que el carro fue arrastrado con fuerza con la creciente, dejándolos hasta el momento desaparecidos.

Además, otros dos vehículos que se disponían a pasar el puente también fueron arrastrados, pero el muro de viviendas aledañas les salvó la vida, ya que quedaron atrapados en ese lugar.

Las intensas lluvias dudaron más de cuatro horas

Las lluvias que generaron la creciente súbita en Silvania, según habitantes de la zona, duraron más de cuatro horas en toda la región, por lo que las quebradas subieron rápidamente de nivel.

Sumado a esto, se ha reportado que cinco viviendas se desprendieron y hay por lo menos 50 personas afectadas directamente por el lodo y el agua. Estas personas han sido reubicadas en zonas humanitarias y se espera que reciban apoyo de las autoridades para encontrar una nueva vivienda.