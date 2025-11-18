Personería de Bogotá advierte colapso de la Nueva EPS por quejas y deudas

La Personería Distrital hizo un llamado de alerta ante la situación de la Nueva EPS en Bogotá. El personero, Andrés Castro, denunció que este año se han reportado cerca de 2.000 quejas de usuarios por la falta de entrega de medicamentos y la poca disponibilidad para la atenciòn de citas médicas.

Un informe revela que el 22 % de las quejas que recibe la Personería contra Entidades Promotoras de Salud corresponden a la Nueva EPS, y la entidad mencionó que la cifra actual no tiene precedentes y va en aumento. En total, hasta ahora son 1.943 quejas que alertan a la institución y preocupan porque algunos prestadores empiezan a suspender la atención a sus afiliados.

“Esta no es una simple falla de atención. Es un colapso estructural. El análisis de la Personería ha identificado que las causas son técnicas y financieras. La propia EPS ha reconocido problemas en la implementación del nuevo software de gestión y graves dificultades financieras”, declaró con severidad el ente de control sobre la crisis que sufre la Nueva EPS y que no solo se ve reflejada en Bogotá, sino en distintas zonas del país.

También se advirtió que la escasez de medicamentos tendría que ver con la crisis de operadores farmacéuticos, como Audifarma. A esto se suma la decisión de Disfarma de terminar el contrato de dispensación de medicamentos con la Nueva EPS. Hoy, esta EPS, que cuenta con más de 11 millones de afiliados en todo el territorio nacional, acumula deudas de más de 21 billones de pesos, poniendo en riesgo la prestación de su servicio y, así, la salud de sus usuarios.

Según la personería, más del 95 % de las quejas se han puesto en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y exigió que sean atendidas y se “garantice de manera inmediata la salud de estas personas”.

El gobierno asumió el control

Tras más de un año desde su intervención, en abril de 2024, el gobierno nacional se convirtió en el accionista mayoritario de la entidad con un 51 % de propieda. Este movimiento se dio después de que varias cajas de compensación cedieran su participación y pone a la entidad bajo un modelo de control nacional directo, como sucede con Ecopetrol.

Con esta novedad, también se dio un cambio de interventor a la entidad, pasando de Sandra Polanía, quien estuvo solo unas semanas, a Óscar Gálvez, quien se ha desempeñado como interventor de Savia Salud.