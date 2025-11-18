Exministro de Iván Duque respaldó bombardeo del Gobierno Nacional en el que murieron 15 menores de edad

Sigue causando controversia el operativo militar del Gobierno Nacional, en el que la fuerza pública bombardeó estructuras de las disidencias de las Farc, pertenecientes a alias ‘Iván Mordisco​' en Guaviare, Amazonas y Arauca. No obstante lo polémico reside en que el ataque dejó un saldo de 15 niños y niñas menores de edad muertos.

Actualmente, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, están en el ojo del huracán ya que el mandatario cuando era senador y precandidato presidencial, condeó las muertes de menores de edad en bombardeos y operativos militares durante el gobierno de Iván Duque.

En aquella ocasión, hubo una intervención militar en San Vicente del Caguán en el que murieron 8 menores. El ministro de Defensa de Duque en aquel momento, era Guillermo Botero, quien presentó su renuncia debido a la presión del Congreso y de la opinón pública.

Precisamente, Botero en entrevista con Semana, se refirió al hecho que hoy tiene en crisis al gobierno de Petro.

Consultado de si Pedro Sánchez debía dimitir tras el bombardeo, el exministro sorprendió con su respuesta.

“No. Eso sería gravísimo. Eso ya pasó conmigo y fue gravísimo. Si en algún momento llega a prosperar la moción de censura, sería acabar la superioridad aérea de este país. Ahí sí no habría algún ministro que bombardee. Sería el peor error que cometería la Cámara. Llegan a mocionar al ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, y sería un horror. Eso no puede pasar“, dijo Botero para el medio anteriormente mencionado.

Sobre la moción de censura el exministro de Defensa expresó:

“¡Por Dios! No la puede aprobar. Sería destruir esa superioridad. Eso es lo que pretenden los grupos armados ilegales. Ese sería el otro escudo, ya no solo los menores, sino el escudo de las mociones de censura a los ministros de Defensa", detalló para Semana.

Es importante señalar, que el mismo presidente Gustavo Petro, en aquel momento catalogó de “Infanticidio” los hechos de Botero y Duque.

Pronunciamiento de Petro

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario recalcó que “en la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo: no había civiles en la zona”.

“Es desobligante que comparen los bombardeos a Gaza al remanso en Putumayo y a los lancheros en el Caribe; en esos sitios han bombardeado solo civiles desarmados y lo hacen con armas mucho más letales que las que usamos”, sostuvo.

Agregó que esto “no es comparable con el bombardeo a las columnas de ‘Mordisco’, armadas y en plena ofensiva”, ya que “en las columnas de ‘Mordisco’ solo tenían combatientes, y no sabíamos de la presencia de menores”.

El mandatario consideró como una posición equivocada la opinión de que no se debe bombardear.

Al respecto precisó: “Dicen que no debemos bombardear. Posición equivocada que conlleva a que los grupos armados del narco recluten más y más niños, violando el DIH. Estos grupos creen que reclutando niños protegen a sus mandos y capos. Esa creencia debe evaporarse”.

Manifestó, además, que cada negociación con grupos armados y bandas criminales está precedida de un primer acuerdo, que es sacar a los niños del conflicto, para cumplir el DIH.

“Los menores combatientes, según concepto del DIH, tienen un trato preferencial cuando caen prisioneros”, lo cual “hemos cumplido”.

El presidente Petro recordó que el bombardeo es la opción letal mayor de la que dispone el Estado: “Lo he usado 12 veces en los tres años de mi gobierno; no hay cambio de conducta”, resaltó.