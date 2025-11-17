Ojo: habrá cortes de agua programados en Bogotá del 18 al 21 de noviembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó en las últimas horas que esta semana decenas de barrios de la capital tendrán cortes de agua en las localidades de Kennedy, Tunjuelito, Los Mártires, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Antonio Nariño y Usme.

En efecto, informaron que se suspenderá temporalmente el servicio de agua potable entre el martes 18 y el viernes 21 de noviembre en distintos horarios y zonas en la capital.

“Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP realizará desde el 18 al 21 de noviembre de 2025, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad. Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio”, indicó la EAAB en un pronunciamiento oficial.

¿Qué barrios se quedarán sin agua esta semana en Bogotá?

De acuerdo con la información compartida por el Acueducto, estos serán los barrios sin agua de las distintas localidades de Bogotá durante esta semana:

Martes 18 de noviembre

Kennedy: Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal. Horario: desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

Miércoles 19 de noviembre

Rafael Uribe Uribe: Tunal. Horario: Desde las 7 a.m. por 27 horas.

Antonio Nariño: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. Horario: Desde las 7 a.m. por 27 horas.

Fontibón: Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja. Horario: Desde las 10 a.m. por 24 horas.

Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito: Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos Sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma y Fátima. Horario: desde las 10 a.m. por 24 horas.

Usaquén: El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita. Horario: desde las 10 a.m. por 24 horas.

Jueves 20 de noviembre

Los Mártires: La pepita, Voto Nacional. Horario: desde las 10 a.m. por 24 horas.

Kennedy: Hipotecho desde las 9:00 a.m. por 24 horas. Hipotecho Occidental desde las 8:00 a.m. por 24 horas. Provivienda Oriental desde las 7:00 a.m. por 27 horas. Américas Occidental, Castilla, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla y Conjunto Residencial Recodo del Tintal desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

Rafael Uribe Uribe: La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de sur, Guiparma, El Playón desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

San Cristóbal: Libertadores desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

Viernes 21 de noviembre