EE. UU. evalúa designar al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció a través de su cuenta en la red social X que el Cartel de los Soles —grupo criminal que, según Washington, es liderado por Nicolás Maduro— sería próximamente designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO). La medida refuerza la postura estadounidense de considerar al mandatario venezolano como un actor ligado al narcotráfico y a operaciones transnacionales ilícitas.

Para leer:Héroe en las alturas: operario de grúa salva a compañero atrapado entre el fuego

Rubio aseguró que la intención del Departamento de Estado es oficializar esta designación en los próximos días, argumentando que esta estructura criminal “ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de acciones de violencia terrorista, en alianza con otras organizaciones terroristas extranjeras”. Entre ellas mencionó al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, grupos que ya cuentan con el mismo estatus legal en el país norteamericano.

EE. UU. busca declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista vinculada a Maduro

Según la acusación, el Cartel de los Soles sería responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, utilizando estructuras estatales para facilitar el movimiento de cargamentos ilegales. Para Washington, este entramado ilícito habría infiltrado los más altos niveles del poder en Venezuela.

El anuncio de Rubio se produce en medio de un despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, justificado por la administración norteamericana como parte de un esfuerzo para combatir el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno de Caracas sostiene que estas operaciones tienen un trasfondo político y que buscan desestabilizar a Maduro, a quien Estados Unidos califica como un “líder ilegítimo”. El mandatario venezolano ha negado de manera reiterada cualquier vínculo con organizaciones ilegales.

Rubio recalcó que la estructura criminal estaría encabezada directamente por Maduro y altos mandos de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia venezolanos, quienes, afirma, han debilitado la institucionalidad democrática del país al convertirla en un soporte del narcotráfico internacional.

El funcionario estadounidense insistió en que “ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela”, reforzando el desconocimiento diplomático que mantiene Estados Unidos sobre su mandato.

Finalmente, Rubio afirmó que Estados Unidos continuará empleando “todas las herramientas disponibles para proteger la seguridad nacional y bloquear las redes financieras de los narcoterroristas”, advirtiendo que nuevas sanciones y acciones internacionales podrían acompañar la designación oficial.

Esta decisión, de concretarse, podría tensar aún más las ya frágiles relaciones entre Washington y Caracas, y tendría fuertes repercusiones políticas y diplomáticas en la región.